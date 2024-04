Teatro Amazonas celebra concerto especial para público com Transtorno do Espectro Autista

No mês dedicado à conscientização sobre o autismo, crianças, jovens e adultos tiveram uma noite de vivência única dentro do teatro

Manaus (AM) — O Teatro Amazonas sediou, na última quarta-feira (24), o concerto “Mozart no Mundo Azul”, em celebração ao “Abril Azul”, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, e levou crianças, jovens e adultos para uma noite de vivência única dentro do teatro. A iniciativa é do Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O evento foi meticulosamente adaptado para atender às necessidades do público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), demonstrando compromisso com a inclusão e acessibilidade no campo das artes. Desde a iluminação mais suave até o volume controlado da música, cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência sensorial confortável e envolvente.

“O maestro Marcelo de Jesus, figura central na concepção do concerto, expressou a importância da iniciativa em suas próprias palavras: toda vez que a gente pensa em fazer música, a gente pensa com esse distanciamento do artista e público, e hoje a gente tá fazendo uma proposta completamente diferente, trazendo um público que já tem uma sensibilidade diferente para dentro do palco, para ficar pertinho da gente”, disse.

Essa proximidade, segundo o maestro, não apenas enriquece a experiência para o público autista, mas também para os artistas, promovendo um diálogo genuíno e inclusivo.

Sheila Campos, assessora de acessibilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, enfatizou a relevância da celebração, destacando os esforços contínuos para criar espaços culturais mais acolhedores e inclusivos.

“O espetáculo, preparado especialmente para eles, oferece um ambiente onde a luz é mais suave, o som é mais suave e a música é tocada de maneira mais compassada”, explicou Sheila. Além disso, foi criado um espaço especial com livros e atrativos disponibilizados para aqueles que precisassem de uma pausa durante o evento, garantindo que todos se sentissem confortáveis.

Juliana Costa e sua filha Mariana Ludovina de 17 anos, marcaram presença no evento. A jovem é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e sua presença ilustrava a importância da iniciativa para outras famílias que também possuem familiares diagnosticados.

Sentada no palco, bem ao centro da orquestra, Juliana compartilhou sua gratidão pela oportunidade única de poder participar e acompanhar sua filha em um evento inclusivo.

“Nossa, tá sendo muito maravilhoso. Estar participando de um evento totalmente inclusivo às nossas crianças aqui dentro do teatro é um ganho muito grande para todas as pessoas que têm Transtorno do Espectro Autista”, avaliou Juliana Costa, ressaltando a experiência enriquecedora para sua filha e para todas as crianças e adolescentes como Mariana.

Ana Maria Melo, presidente do Instituto Autistas no Amazonas, também marcou presença no evento ao lado de seu filho Ulisses, de 19 anos, que também tem Transtorno do Espectro Autista. Ela enfatizou a importância fundamental do concerto para a inclusão social dos autistas. “Esse evento é fundamental para a inclusão social dos autistas. Estou maravilhada”, expressou Ana Maria, agradecendo à Secretaria de Cultura pelo compromisso demonstrado.

O concerto “Mozart no Mundo Azul” não apenas ofereceu uma noite de música excepcional, mas também serviu como um lembrete da importância da inclusão e acessibilidade em todos os aspectos da vida cultural. Ao abrir suas portas e corações para o público autista, o Teatro Amazonas reafirma seu papel como um espaço cultural inclusivo e diversificado.

