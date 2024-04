Projeto cultural visita comunidade indígena do bairro Puraquequara neste domingo (28)

Manaus (AM) – A Comunidade Nova Esperança Kokama, localizada no Ramal 8, Km 8, Puraquequara II, será o primeiro local a ser contemplado pelo projeto cultural ‘Banzeiro Cultural Kurumim & Kunhata’, neste domingo (28). O objetivo da ação é desenvolver o senso artístico dos participantes através de dança, arte do som, artes visuais e audiovisual.

Segundo o diretor-presidente da Juventude da Amazônia (IAJA), Marcos Rodrigues, o projeto contém atividades artísticas e culturais que são fundamentais na formação cultural e intelectual de adolescentes e jovens.

“As escolas e comunidades são territórios com grande potencial de produção cultural, mas não temos políticas de estado direcionadas que fomentam e incentivam ações culturais. Em sua primeira fase, o projeto busca democratizar e territorializar as políticas culturais, oportunizando o acesso à cultura e a arte através de atividades artísticas como a dança, o teatro, a música, a moda, artes visuais, o grafismo indígena e o grafite urbano”, afirma Marcos Rodrigues, diretor-presidente da IAJA.

A empresária do Y Comunicação, Alessandra Reis, lembra a importância de um projeto cultural para todos, especialmente, destacando os povos originários, que são significativos para o Amazonas.

“O projeto acontecerá em comunidades e escolas públicas da zonas Leste e Norte. Foi programado para realização de 12 ações, contando o lançamento, 10 caravanas culturais nas escolas e finalização com “Festival Banzeiro Cultural”, que vai ser a junção dos produtos culturais feitos pelos alunos e que serão apresentados no evento. Iniciar esse trabalho em uma comunidade indígena, é tão importante quanto qualquer outro projeto nas comunidades da capital amazonense, pois damos ênfase e espaço para os próprios artistas que são pertencentes aos povos originários, é reconhecer o talento e ensinar quem quer aprender”, finaliza.

Programação

O lançamento acontece com a defumação da Cacica Maria Kuraka, momento de reflexão Mariana (oração), seguindo com as falas das lideranças Cacica Maria Kuraka, Cacique Yumitawara Saku e a Presidente da Associação dos índios Kokama (AKIM), Jade Kokama. Logo após este momento, será realizada a apresentação musical e poética do grupo Waro Kokama, dos artistas indígenas da comunidade.

Ao longo do dia, a programação contará com falas da equipe técnica do projeto, parceiros, apoiadores e apresentações culturais como o desfile de moda “Peças Exclusivas Kokama”, Feupuudo Clown (palhaçaria), Kina Kokama (grafite), Amadeu Sateré (Pintura Corporal Indígena), Banda Pariká, Ravi Music On DJ, finalizando com o grupo Cocada Baré.

