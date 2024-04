Artesanato de etnias indígenas compõe atrações da Feira da Eduardo Ribeiro, no Centro

Manaus (AM) – Fortalecendo as atividades culturais e econômicas dos povos tradicionais, a Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) fará exposição e venda do artesanato indígena com as etnias Baré, Tikuna e Sateré-Mawé do Centro do Empreendedor Indígena Yandê Muraki, neste domingo (28), na Feira da Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus.

A Feira da Eduardo Ribeiro, que teve sua origem em 1999, continua sendo um ponto de convergência cultural e comercial na cidade. Das 7h às 12h, os visitantes poderão explorar uma variedade de adereços festivos, cordões, pulseiras, brincos e objetos de decoração, todos produzidos pelas mãos dos artesãos indígenas.

Segundo o diretor presidente da Fepiam, Nilton Makaxi, essa iniciativa não apenas oferece aos turistas e moradores de Manaus uma oportunidade única de adquirir produtos autênticos, mas também fortalece a economia dessas comunidades tradicionais. “Estamos felizes em promover essa iniciativa que valoriza o artesanato e a arte tradicional, além de fornecer uma fonte de renda para as comunidades indígenas”, desta Nilton Makaxi.

Yandê Muraki

O Centro do Empreendedor Indígena Yandê Muraki tornou-se um espaço fixo para os artesãos indígenas exportarem e comercializarem suas criações. Com nome que significa “trabalho de todos nós”, o espaço de arte e cultura reúne uma variedade de materiais artesanais produzidos por indígenas de diferentes regiões e etnias do Amazonas.

Atualmente, o Yandê Muraki conta com a participação de 37 profissionais e está localizado na rua Monsenhor Coutinho, 129, Centro, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

*Com informações da assessoria

