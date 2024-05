‘Bazar dos Servidores Empreendedores’ ocorre nesta sexta-feira (3) em especial Dia das Mães

Manaus (AM) — A Fundação Doutor Thomas (FDT), promove, nesta sexta-feira (3), das 9h às 17h, a terceira edição do “Bazar dos Servidores Empreendedores” — Especial Dia das Mães, na área externa da instituição, localizada na rua Doutor Thomas, n.º 798, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

Aberto ao público, o bazar tem o objetivo de oferecer oportunidade para os servidores poderem exibir e comercializar seus produtos, além de proporcionar uma renda complementar aos empreendedores da FDT.

“O bazar é aquele momento em que os servidores aproveitam para compor renda e, estamos oferecendo oportunidade de negócios. É uma alegria poder acompanhar e contribuir com o crescimento de cada empreendedor, muitos ainda estão começando, e se torna uma oportunidade de mostrar o seu trabalho”, afirmou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, ressaltando que esse é um projeto que vem dando certo.

Nessa edição especial Dia das Mães, a programação contará com sorteios e dinâmicas. O bazar apresenta ainda uma seleção diversificada com a participação de dez expositores, dos quais sete oferecem uma variedade de produtos artesanais, além de roupas, bolsas, brinquedos, sapatos, acessórios, mochilas, entre outros.

Há também três expositores dedicados à venda de alimentos deliciosos, como doces, salgados, sanduíches, o famoso x-caboquinho e outras opções de culinárias irresistíveis.

A assistente social Úrsula Castro explica que o bazar é uma oportunidade para os servidores, que são empreendedores, mostrarem um pouco do seu trabalho.

“Nós sabemos que na Fundação Doutor Thomas há muitos colaboradores que são empreendedores. Temos pessoas que trabalham com alimentos, roupas, acessórios, entre outras coisas, e o bazar acaba sendo a oportunidade perfeita para a divulgação desses produtos, para que mais pessoas da comunidade possam ter conhecimento sobre esse empreendedor local”, disse Úrsula.

Trabalhando no setor administrativo da FDT há 22 anos, Gilmara Melo, que vai participar pela terceira vez do bazar, destacou que essa é a oportunidade perfeita para fazer o desapego do seu guarda-roupa.

“Acredito que muitos nós temos aquela roupa que está em perfeito estado, mas que não usamos porque não cabe mais, ou porque o nosso gosto para moda mudou, e essa é a chance de revender esse produto para as pessoas que se adequam a aquele tipo de roupa. Sou muito grata por essa oportunidade que a fundação está nos proporcionando”, concluiu Gilmara.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dívida Zero: Programa busca facilitar regularização de impostos em Manaus

Startup investe na agricultura familiar e inovação para comercializar gastronomia nortista

Quatro em cada 10 brasileiros passaram por discriminação no trabalho, aponta pesquisa