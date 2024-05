Mulher apresenta documento falso ao tentar tirar novo RG para o neto em Manaus

Uma mulher, de 54 anos, foi conduzida, na tarde de terça-feira (7), à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), pelas equipes do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM). A condução foi realizada logo após ela ter apresentado uma certidão de nascimento falsa ao tentar solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para o seu neto.

O caso ocorreu na unidade de identificação do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. No momento do atendimento, a investigadora da Polícia Civil (PC-AM), que coordena o posto de identificação, identificou elementos que apontavam para um documento falsificado.

Os investigadores do Instituto de Identificação, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram acionados para irem ao local da ocorrência.

Para a equipe do IIACM, a mulher afirmou que recebeu o documento do seu filho, pai do menor de idade. Os investigadores a informaram que, por se tratar de um documento falso, ela e o seu neto seriam encaminhados à Depca.

Na unidade policial, a mulher foi orientada para que solicitasse uma nova certidão de nascimento, obedecendo os trâmites legais. Ela foi liberada com o adolescente após os esclarecimentos.

Leia mais

SSP-AM muda locais para retiradas do novo RG em Manaus; confira