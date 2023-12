SSP-AM muda locais para retiradas do novo RG em Manaus; confira

Manaus (AM) – As pessoas que solicitaram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) em alguma unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) devem atentar para os novos locais de retirada do documento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), a entrega da CIN solicitada nos PACs móveis será feita em pontos fixos. A medida já está em operação.

O remanejamento, conforme a SSP, ficou da seguinte forma:

Quem solicitou a CIN no PAC Tucumã deve buscar o documento no PAC do Shopping Phelippe Daou (Zona Leste);

Quem solicitou no PAC Açaí, deve retirar a CIN no PAC ViaNorte (Zona Norte);

Quem solicitou no PAC Buriti, a nova carteira de identidade está disponível no PAC do Parque Dez (Zona Sul).

As CINs emitidas pelo PAC Sumaúma, também na Zona Norte, foram enviadas para o PAC do Shopping Phelippe Daou.

*Com informações de assessoria.

Leia mais:

Maceió decreta estado de emergência por risco de colapso em mina

Motociclista fica ferido em acidente na avenida Efigênio Salles, em Manaus

Micro-ônibus perde controle e invade terreno durante acidente em Manaus