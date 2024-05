Manaus (AM) – Antônio Freire Nogueira Júnior, de 36 anos, foi preso na quarta-feira (8), pelo homicídio de um jovem em situação de rua identificado como Fernando Henrique da Silva Peres, que tinha 18 anos. A vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, no dia 8 de janeiro deste ano, na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, informou que as investigações começaram logo após o crime e foi possível identificar, por meio das imagens das câmeras de segurança, um carro Volkswagen Fox, de cor vermelha, no local do delito, do qual saíram dois suspeitos, um deles Antônio Freire Nogueira Júnior.

“As primeiras informações que tivemos foi de que o autor esteve no terreno baldio em que o corpo de Fernando foi encontrado, pois as imagens mostram o comerciante descendo do veículo e indo ao local”, explicou a delegada.

Motivação do crime

Segundo a autoridade policial, o homem confessou, em depoimento, ter tirado a vida do jovem por acreditar que a vítima havia cometido pequenos furtos em estabelecimentos comerciais daquela região.

Ele disse, ainda, que foi atrás de Fernando Henrique porque ele estava com alguns pertences que havia subtraído da sucataria do homem, e ele queria recuperá-los.

As investigações continuarão para identificar o outro envolvido na ação criminosa.

Antônio Freire responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

