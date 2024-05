Festival Bike Arte Brasil vai ocupar ruas de Manaus com arte, música e bicicleta

bicicleta no centro do debate

Manaus (AM) — O Bike Arte Brasil chega a Manaus com dois dias de muita atividade gratuita para todas as pessoas. E, para compor a programação do festival, o Instituto Aromeiazero abriu o edital a fim de selecionar propostas de intervenções de artes visuais urbanas. O evento vai ocorrer nos dias 15 e 16 de junho, das 15h às 20h, e contará com uma line-up que coloca a bicicleta no centro do debate, a partir de shows, teatro, dança, circo, além de oficinas educativas e artísticas.

“O Festival Bike Arte surge do desejo de fomentar a cultura da bicicleta e valorizar artistas locais e chamar a atenção do poder público para a necessidade de melhoria da infraestrutura cicloviária nas cidades, para que essas sejam desenhadas para todas as pessoas”, explica Carol Pires, coordenadora do projeto.

De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, a população total da capital é de mais de 2 milhões de habitantes. E, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mais de 80 mil pessoas utilizam bicicletas como meio de transporte, mas apesar disso, muita coisa ainda precisa ser feita.

A capital é considerada uma das piores para ciclistas no Brasil. O último plano de Mobilidade Urbana de Manaus, elaborado em 2015, tinha a perspectiva de promover uma infraestrutura cicloviária de 195 km, em um período de 30 anos. Mas, 9 anos depois, Manaus tem apenas 26 km de ciclovias e ciclofaixas disponíveis na cidade. Falta sinalização, fiscalização de velocidade e políticas públicas. De 2012 a 2022, 33 pessoas perderam a vida enquanto andavam de bicicleta pelas ruas de Manaus, além de 110 mil acidentes registrados pelo DataSUS.

Pensando em discutir sobre a questão da infraestrutura cicloviária da região, fomentar o uso da bicicleta e valorizar artistas locais, o Bike Arte Brasil busca selecionar moradores ou pessoas que tenham histórico de atuação no território da Zona Leste de Manaus, para inscreverem seus projetos.

A programação será composta por meio de edital que contemplará propostas de intervenções de artes visuais urbanas e realização de oficinas/workshops. Serão selecionadas iniciativas nas seguintes linguagens: Grafitti ou Estêncil; Serigrafia e/ou Lambe-Lambe; e Produção Cultural e/ou Cicloativismo. Podem se inscrever pessoas jurídicas MEI ou ME, bem como grupos informais ou coletivos, contanto que sejam representados por uma MEI. É necessário ter experiência em atendimento ao público e compromisso com a diversidade, garantindo um ambiente seguro e inclusivo para todos os participantes. Os interessados poderão se inscrever até dia 23/5.

A iniciativa, realizada pelo Instituto Aromeiazero, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, conta com o patrocínio da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, WestRock e Ticket Log.

Para enviar sua proposta e saber mais sobre programação, acesse o site: https://www.aromeiazero.org.br/bikearte.

Sobre o Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. O Aromeiazero conta com o patrocínio institucional do Itaú Unibanco, além de leis de incentivo, sendo grande parte das ações em periferias e comunidades vulneráveis. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis.

