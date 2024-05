Ônibus colidem e deixam passageiros feridos no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Dois ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta quinta (9), na esquina da avenida Getúlio Vargas com avenida Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

De acordo com testemunhas, o carro estava na faixa da esquerda, no sentido em que dobraria para a avenida Leonardo Malcher, mas o condutor seguiu reto, quando trancou o motorista da linha 448. Ao frear para evitar uma colisão, o ônibus da linha 443 acabou atingindo o coletivo na parte traseira.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas com o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar apoio à ocorrência.

