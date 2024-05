Lançada campanha para arrecadação de alimentos e água para vítimas das enchentes no RS

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima lançou, nesta quinta-feira (9), a campanha solidária “Amazonas Pelo Rio Grande do Sul”, para a arrecadação de alimentos não perecíveis e água potável para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Também vão ser arrecadadas doações para animais afetados pelas enchentes no estado. As doações poderão ser feitas a partir do próximo sábado (11) e seguem até o próximo (18), em 15 postos que vão receber os alimentos e água potável e em um posto destinado aos itens veterinários.

“Estamos lançando essa campanha de arrecadação para atender essas vítimas e a prioridade neste momento é água potável e alimentos não-perecíveis. Também vamos receber doações de ração para os animais, que também precisam de cuidados.”, disse o governador.

Poderão doar pessoas físicas, entidades privadas, indústria e comércio e as doações devem ser apenas dos itens determinados pelo Comitê de Crise do Rio Grande do Sul. O governador explicou que as doações, serão transportadas em carretas cedidas pela empresa Bertolini, que serão levadas até Belém de balsa e depois seguem por estrada com destino ao Rio Grande do Sul, em uma viagem com previsão de duração de cerca de sete dias.

Além das doações, também serão enviados três purificadores de água do programa Água Boa, normalmente utilizados em comunidades ribeirinhas no interior do estado. Cada purificador pode beneficiar até 1 mil pessoas por dia.

“O Amazonas vai ajudar muito o povo gaúcho porque é um povo solidário e aqui a gente faz o chamamento para que todas as pessoas se solidarizem, porque realmente é um momento muito difícil, eles estão passando por muitos problemas, dentre eles a necessidade de água potável e de alimento. Vamos colaborar porque é por uma causa muito nobre”, disse o secretário da pasta, coronel Francisco Máximo.

Saiba como doar

As doações de alimentos e água poderão ser feitas das 8h às 17h, a partir de sábado (11), até o dia 18/05, em um dos 15 postos de arrecadação do Governo do Amazonas, distribuídos em todas as zonas da cidade, entre unidades da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Centros de Convivência da Família e Secretaria de Assistência Social.

Os doadores devem se atentar ao prazo de validade dos alimentos, que devem ser entregues com o lacre original para garantir a integridade e segurança durante o transporte e distribuição, evitando a contaminação, vazamentos ou danos que possam comprometer a utilidade dos itens.

Já as doações de ração, medicamentos e outros itens veterinários, também poderão ser feitas de 8h às 17h de sábado (11), até o dia 18/05, no posto montado na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Todas as informações sobre a campanha podem ser acessadas no site: www.paineldoclima.am.gov.br, a partir desta sexta-feira (10).

Confira a lista dos ALIMENTOS QUE PODEM SER DOADOS

Arroz de 1kg;

Feijão de 1kg;

Macarrão de 500g;

Flocão de Milho (milharina) de 500g;

Salsicha em lata 300g;

Sardinha em lata 125g;

Conserva em lata 320g;

Leite em pó em pacote de 400g;

Açúcar de 1kg;

Sal de 1kg;

Café 250g;

Água de até 2 litros

Não serão aceitos itens que não estejam nesta lista, elaborada conforme orientação do Governo do Rio Grande do Sul.

PONTO DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E ÁGUA

Defesa Civil Do Amazonas

Sede da Defesa Civil do Amazonas – Avenida Urucará, nº 183, no bairro Cachoeirinha;

Sede da Defesa Civil do Amazonas – Avenida Urucará, nº 183, no bairro Cachoeirinha; Corpo De Bombeiros Militar Do Amazonas

Comando Geral do CBMAM – Avenida Codajás, bairro Petrópolis;

Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) – Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul;

Polícia Militar Do Amazonas

Comando-Geral da PMAM – Rua Benjamin Constant, nº 250, bairro Petrópolis;

Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) – Rua Dr. Machado, S/Nº – bairro Praça 14;

Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Rua Tiradentes, nº 50, bairro Dom Pedro I;

Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) – Av. Cel. Sávio Belota, nº 145 – bairro Amazonino Mendes

Secretaria de Estado Assistência Social (Seas)

Avenida Darcy Vargas, 77, Chapada

Centros de Convivência

CECF Maria de Miranda – Rua Loris Cordovil, 1 – Alvorada

CECF Teonízia Lobo – Rua da Penetração III Quadra 60 s/n Amazonino Mendes

CECF André Araújo – Rua 5 Conj. Costa e Silva – Raiz

CECF Padre Pedro – Rua Tupinambá, 119 – Cidade Nova

CECF Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/n – Santo Antônio

Ceci Aparecida – Rua Wilkens de Matos, S/N – Nossa Sra. Aparecida

CECF 31 de Março – Rua 21, 453 – Japiim

Confira a lista dos ITENS VETERINÁRIOS QUE PODEM SER DOADOS

Ração para cães e gatos (de preferência sachê);

Coleira e guias

Caixas de transporte

Seringas

Gaze

Soro

Esparadrapo

Atadura

Anti-inflamatório (meloxicam);

Antibióticos (pentabiótico, enrofloxacina, outros)

Vermífugos

Vacinas para cães e gatos

Testes de cinomose

Telazol

Xilazina 10%

Cetamina 10%

Lidocaína

Kit cirúrgico

Acepram

Pomadas cicatrizantes (Ganadol, Vetaglos, outras)

Pielsana

PONTO DE DOAÇÃO DE ITENS VETERINÁRIOS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3280, Parque Dez

Outras ações

O governador Wilson Lima anunciou também auxílio na realocação de amazonenses que estão no Rio Grande do Sul e desejam retornar para o Amazonas. Os cidadãos, ou familiares de amazonenses que estão na região, devem acionar a Defesa Civil do Amazonas, através do número (92) 99118-4507, que vai analisar individualmente cada solicitação. A operação deve contar com o apoio logístico da Força Aérea Brasileira (FAB) e também utilizará voos comerciais de empresas privadas.

O governador também anunciou o embarque de 30 mil copos de água da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), no início da manhã desta quinta-feira. As águas, produzidas no município de Manaquiri seguiram para a região em um avião da Força Área Brasileira FAB. Outros 70 mil copos devem ser enviados nas próximas semanas.

Além disso, o governador disponibilizou outros 15 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, veterinários e dois especialistas em grandes desastres naturais da Defesa Civil. Os profissionais estão à disposição para serem enviados ao estado a qualquer momento, conforme solicitação do governo gaúcho.

Também como forma de solidariedade às vítimas da tragédia, o Teatro Amazonas ganhou nesta quarta-feira (08/05) iluminação especial com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. As cores verde, vermelho e amarelo serão refletidas no teatro até sexta-feira 10/05).

Desde que o Rio Grande do Sul decretou está de emergência, o governador Wilson Lima colocou toda a estrutura do Governo do Amazonas à disposição do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite. A Defesa Civil do Amazonas e o Corpo de Bombeiros estão em contato direto com o Comitê de Crise montado pelo governo gaúcho, com quem foi realizado o alinhamento dos itens a serem doados na campanha que será lançada.

*Com informações da assessoria

