Criminosos mandam homem descer de carro e o executam com 11 tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem, que até o momento não foi identificado, foi morto na noite desta quinta-feira (31) na rua Samaria, bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), foram os primeiros a chegarem no local e acionaram a Polícia Civil.

Segundo moradores, o homem não era conhecido e não morava no bairro. Ele teria sido mandado a sair do carro e logo em seguida executado na rua.

A Polícia Técnico Científica fez e perícia e constatou que antes de ser executado o homem foi espancado, pois, estava com o olho roxo e marcas de agressão pelo corpo. A vítima foi atingida com 11 tiros que atingiram o tórax e a cabeça.

O investigador Moacir Maia da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou qual será a linha de investigação da Especializada.

“Por se tratar de um homem que não é morador do local. Vamos trabalhar no acerto de contas do tráfico de drogas. É possível que ele tenha envolvimento com o crime e a guerra entre facções da cidade”, declarou.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o caso vai ser investigado pela DEHS.

Fotos: Elizeu Lopes

Edição Web: Bruna Oliveira

