Homem é crivado de balas em plena luz do dia no Cacau Pirêra

Iranduba (AM) – Um homem identificado como Telrivan da Silva Costa, de 31 anos, foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (31), no beco Aline Nova Veneza, na rua Seis, no Distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi abordada por dois homens não identificados, que estavam em uma motocicleta. A dupla realizou vários disparos contra Telrivan, que morreu no local.

Ainda conforme as informações, durante a ação criminosa, uma mulher foi baleada no braço. Ela foi socorrida e passa bem. Os criminosos fugiram do local.

Devido às características, o crime, conforme a polícia, pode estar relacionado a um acerto de contas do tráfico de drogas. O local é considerado uma área vermelha devido ao grande índice de tráfico.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

