Crianças são resgatadas após serem amarradas em cama pelo próprio pai, em Manaus

Manaus (AM) – Dois irmãos de 5 e 7 anos de idade foram encontrados amarrados em uma cama, na terça-feira (12), em uma residência, situada no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Conselho Tutelar da zona Leste, o caso aconteceu na última segunda-feira (11). O pai amarrou as crianças pelos pés e mãos em uma cama, apagou a luz e as deixou trancadas em casa, depois saiu para beber.

Ainda conforme as informações, a criança de cinco anos tinha riscado a parede da casa e depois usado o perfume do pai, como forma de castigo ele amarrou os filhos. A mãe e o pai das crianças são separados, os irmãos viviam com o genitor.

O conselho tutelar informou que essa não foi a primeira vez que atenderam ocorrência de maus-tratos envolvendo os irmãos. O primeiro registro ocorreu em janeiro deste ano, na ocasião, o pai havia saído e deixado os filhos sozinhos, trancados dentro da residência.

As crianças foram resgatadas e encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Eles serão entregues a um familiar. O pai irá responder pelo crime de maus-tratos.

