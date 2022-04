Prêmios do “IPTU Premiado” são entregues em Manaus

Manaus (AM)- Para festejar os resultados obtidos nesta primeira fase da campanha IPTU Premiado, a Prefeitura de Manaus entregou aos felizardos do primeiro sorteio, ocorrido no fim do mês de março, os seus prêmios.

Uma picape automática e mais quatro automóveis foram sorteados entre os contribuintes que realizaram o pagamento da cota única do IPTU 2022 até a data do vencimento (15).

Uma das sorteadas, a bancária Cleidiselma Santana de Menezes esteve presente na cerimônia de entrega dos prêmios realizada nesta quarta-feira (27) no auditório da Prefeitura de Manaus, localizado na sede do Executivo municipal, na Compensa, zona Oeste.

“Sempre pago meu IPTU em cota única, até mesmo para aproveitar os descontos concedidos. Para mim foi uma surpresa ganhar e agora assumo o papel de divulgar a campanha, porque ela é real e eu ganhei. Além disso, com os tributos pagos em dia, a prefeitura garante mais recursos para dispor educação, lazer e infraestrutura para a nossa cidade”, declarou a bancária, ao revelar que pretende vender a picape automática, comprar um carro de menor valor e resolver algumas pendências financeiras com o restante do dinheiro.

O comerciante José Raimundo Modesto foi sorteado e também recebeu a chave de um dos automóveis do primeiro sorteio. Ele contou que, com a ajuda da esposa e da filha, conseguiu quitar seu IPTU em cota única pelo segundo ano consecutivo.

“Nunca ganhei nada em sorteios e esse prêmio foi uma surpresa para mim. Estou muito feliz. Essa é uma ótima iniciativa da prefeitura, de contemplar os contribuintes que pagam seus tributos em dia”, disse.

Também foram contemplados neste sorteio os contribuintes Paulo Sérgio Teixeira da Cruz, Ozier Ferreira Coelho e Aurora Del Carmen Rosell Soria. Cada um deles recebeu um automóvel zero.

Sorteios

Com a entrega dos prêmios do primeiro sorteio da campanha IPTU Premiado, agora a Prefeitura de Manaus segue com os sorteios em dinheiro, que irão ocorrer todos os meses.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, lembrou que para concorrer o contribuinte só precisa fazer o pagamento do seu IPTU até a data de vencimento das parcelas.

A cada mês, a Prefeitura de Manaus sorteará 17 prêmios em dinheiro que somam R$ 85 mil e, em dezembro, serão dois sorteios especiais: um de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil.

