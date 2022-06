Valendo vaga no Grand Slam, atletas do AM disputam competição no Acre

Raí Farias e Vitória Neves foram contemplados com passagens aéreas pelo Governo do Amazonas

Rio Branco (AC) – Os atletas amazonenses Raí Farias e Vitória Neves irão disputar o Campeonato Regional Norte de Taekwondo, neste sábado e domingo (4 e 5), em Rio Branco, no Acre.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a dupla recebeu passagens aéreas e estarão na delegação amazonense que buscará vaga no Grand Slam de Taekwondo, que acontece em 2023.

“Queremos sempre que a bandeira do Amazonas esteja no lugar mais alto do pódio. Para isso, estaremos investindo e apoiando nossos atletas em competições nacionais, porque sabemos do potencial dessas equipes. Esperamos que o esforço da equipe de taekwondo se reflita em títulos conquistados”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), a Copa Regional Norte é uma das competições mais importantes da temporada e contará com atletas do Acre, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas.

Para a atleta faixa-preta (1º DAN), Vitória Neves, que irá disputar na categoria Sub-21 (até 62kg), o foco é buscar a classificação para competições mundiais.

“Em 2017 fiquei em terceiro lugar no Grand Slam. Neste ano quero conquistar medalha de ouro, e quem sabe futuramente fazer parte da Seleção Brasileira de Taekwondo. O apoio que o Governo nos deu está sendo fundamental para buscarmos melhores resultados”, ressaltou Vitória.

Vitória Neves e Raí Farias, atletas amazonenses de taekwondo. – Mauro Neto/Faar

Além das faixas-pretas, a disputa, que terá como palco o Sesc Bosque, contará com a participação de atletas nas faixas coloridas, nas classes Infantil, Sub-21 e Máster, valendo pontos para o ranking nacional da modalidade.

Além do taekwondo convencional, haverá disputas de parataekwondo e poomsae.

*Com informações da Agência Amazonas

