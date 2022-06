Esposa de Dom Phillips diz não ter esperança de encontrar marido vivo

São Paulo (SP) – Alessandra Sampaio, esposa do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido na Terra Indígena Vale do Javari (AM) junto com o indigenista Bruno Araújo Pereira, afirmou em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (8) que não acredita que encontrará seu marido ainda vivo.

“É uma angústia de não saber o que ele está passando. Eu realmente não acho mais que ele e nem o Bruno… e eu estou tentando levar isso da melhor forma, porque acho que ele iria querer que eu fosse forte em uma situação dessa” , diz Alessandra.

Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), os dois profissionais desaparecidos se deslocavam com o objetivo de visitar a equipe de vigilância indígena que atua perto do Lago do Jaburu. O jornalista pretendia realizar algumas entrevistas com os habitantes daquela região.

De acordo com relatos, o desaparecimento ocorreu durante o trajeto da comunidade Ribeirinha São Rafael à cidade de Atalaia do Norte. O último contato de Alessandra com o marido foi na quinta-feira (2).

“Quando ele fazia esse tipo de viagem, tinha uma organização prévia muito detalhada. Ele me passava absolutamente todo o roteiro, todos os contatos”, conta. Dom tinha prometido ligar para a esposa até segunda, mas o contato nunca aconteceu.

Alessandra relata que o casal sabia que o trabalho era arriscado, mas que seu marido nunca recebeu ameaças diretas.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios, aponta pesquisa

“Todo aborto é um crime”, define Ministério da Saúde em novo documento

Homem é baleado na testa, vai para casa dormir e só depois procura atendimento em TO