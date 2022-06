Wanderley Andrade agitará Festival Folclórico do CSU do Parque 10 nesta sexta-feira (10)

“Traficante do Amor” promete esquentar antevéspera do Dia dos Namorados com muito brega na festa junina da Zona Centro-Sul

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (10), o tradicional Festival Folclórico do CSU do Parque 10, na Zona Centro-Sul, recebe o irreverente Wanderley Andrade para muito calypso paraense na antevéspera do Dia dos Namorados.

O evento que é um dos ‘anarriês’ mais esperados pelas danças regionais de Manaus, ocorrerá até dia 3 de julho, a partir das 18h. A entrada é gratuita e as mesas são liberadas.

A festa que iniciou no último dia 3 de junho, soma mais de 60 atrações e 80 danças, tem comida típica variada, parque de diversões, espaço kids e shows musicais.

Além de Wanderley Andrade, a sexta-feira será marcada pela apresentação de danças regionais, de Angela Rodrigues e Os Meninos do Xote.

No sábado (11), terá Lhia Oliveira, Alcione Andrade e Márcio Cigano.

No domingo, Dia dos Namorados, sobem ao palco, as Divas do Bolero, Santangelo Rabelo e Marcos Ariggo.

“O Festival do CSU tem como tradição ser uma festa para toda a família. Portanto, os shows seguem o mesmo ritmo para atender todos os gostos, assim como as danças folclóricas variadas. E não podem faltar a culinária da época, a pipoca, maça do amor, pescaria, diversão para as crianças e adultos. E como já adiantamos, vai ter muita gente entregando um pouco do que vai fazer em Parintins”, relembrou a presidente do Instituto Norte Brasil – Amigos em Ação, Viviane Reis.

Orientação

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Há também um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A coordenação informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.

O tradicional “41° Festival Folclórico do CSU do Parque 10” tem o apoio cultural da prefeitura de Manaus.

COB lança minidoc de Servílio de Oliveira, 1º medalhista olímpico do boxe

