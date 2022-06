Trisal no Dia dos Namorados: saiba o que pode e o que não pode na comemoração

“Consideramos justa toda forma de amor”, diz Lulu Santos no hit “Toda Forma de Amor”. Embora tenha sido lançada em 1988, a canção carrega uma mensagem atemporal: são justas, válidas e inquestionáveis todas as manifestações de afeto.

O Dia dos Namorados se aproxima, e, pensando nessa pluralidade afetiva, Universa procurou especialista e integrantes de trisais para falar da comemoração entre casais dentro desses novos formatos.

A terapeuta Lorena Rosa, 37, vive um relacionamento a três e também foca seu trabalho em ajudar pessoas que vivem nesse mesmo esquema. Ela dá dicas para que a comemoração do dia 12 de junho corra de maneira tranquila, prazerosa e sem gafes, veja:

O que pode?

1. Trocar presentes;

2. Fazer algum programa, como um passeio;

3. Um jantar, ou outra forma de celebração.

O que não pode?

1. Dar um presente mais valioso para um e um de valor inferior para o outro;

2. Fazer um programa que exclua alguém;

3. Jantar ou celebração a dois.

A comemoração tem de ser com todos, pois essas regras são imprescindíveis para que tudo corra bem, sem que alguém saia magoado no dia de celebrar o amor. Lorena, que é casada com os empresários Expedito Rosa, 35, e Joicy Diniz, 30, e mora em Minas Gerais, sempre passou a data com ambos nos quatro anos de relacionamento. Neste ano, Lorena estará se recuperando de uma operação, mas não deixará o momento passar em branco.

“Devemos fazer um jantar ou encomendar um. Sempre comemoramos juntos e isso é que o bacana dessa relação, não gera conflitos. Todos se presenteiam, a gente não faz distinção —geralmente, todos os presentes estão na mesma base de preço. Não rola ciúme”, disse.

“Ciúme já é uma questão bem resolvida entre nós”

Sanny Rodrigues, 29, integra um trisal com Karina Matos, 26, e Diego Gonçalves, 31, há quase três anos. Eles planejaram uma programação para ficar em contato com a natureza. “Algo mais reservado, com um momento mais íntimo que conecte mais a gente”, diz Sanny.

