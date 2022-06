“Fica para trás, meu Deus do céu”, disse o chefe do Executivo Federal, que visivelmente estava irritado. Reinehr o obedeceu de imediato

Santa Catarina – (SC) O presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou descontentamento com a colega de partido e vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, enquanto cumpria agenda pública realizada na praia de Balneário Camboriú no último sábado (26).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o presidente saudava apoiadores, de mãos dadas com o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan – quando ordenou que a vice-governadora fosse “para trás” – em um gesto indicando que a mesma se afastasse do grupo.

“Fica para trás, meu Deus do céu”, disse o chefe do Executivo Federal, que visivelmente estava irritado. Reinehr o obedeceu de imediato.

Assim como o senador Jorginho Mello (PL), a vice catarinense é considerada apoiadora do Presidente da República e costuma figurar em seu palanque durante as agendas no estado.

Daniela Reinhr deve concorrer à uma vaga na Câmara dos Deputados em outubro deste ano. A sua relação com o governador Carlos Moisés (Republicanos) é marcada por atritos desde a sua eleição em 2018 com a bandeira do bolsonarismo.

O político rompeu com o presidente logo depois de tomar posse do cargo, em 2019. Ontem, quando Bolsonaro participava de agenda oficial em Balneário Camboriú, Moisés foi ao Instagram para publicar um vídeo no qual ele vistoriava obras na BR-470 que, de acordo com a gestão local, estão progredindo com recursos do estado.

*Com informações do Uol

