Manaus (AM) – Fabrício da Silva Cordeiro, de 31 anos, foi executado a tiros na rua Boulevard Sá Peixoto, localizada no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O local é conhecido como Beco do “Rio Negro”.

De acordo com as informações repassadas pela Tenente Medeiros, da Polícia Militar, Fabrício foi assassinado com vários tiros à queima roupa, por pistoleiro que utilizou uma pistola de calibre 380.

Segundo testemunhas que estavam no local, Fabrício estava saindo de casa quando um veículo de cor branca passou e um suspeito não identificado saiu do veículo e disparou tiros contra a vítima. No entorno, onde aconteceu a execução, haviam câmeras de segurança, que devem ter registrado o ocorrido e ajudará a polícia a elucidar o assassinato.

Minutos depois da ação criminosa, antes mesmo da chegada dos policiais, um indivíduo passou coletando as munições que estavam espalhadas na cena do crime., de acordo com as testemunhas.

O irmão da vítima afirmou que Fabrício usava drogas e trabalhava fazendo bicos para os vizinhos, porém ainda não se sabe se existe relação com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

