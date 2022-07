Um calor extremo

No norte da Espanha, as temperaturas chegaram a 43°C e em vários outros países do Velho Mundo os incêndios florestais ocorrem de forma devastadora, provocando mortes na França, em Portugal, Espanha e Grécia

Segundo especialistas, a atual onda de calor extremo que castiga a Europa poderá se agravar mais nos próximos dias. No norte da Espanha, as temperaturas chegaram a 43°C e em vários outros países do Velho Mundo os incêndios florestais ocorrem de forma devastadora, provocando mortes na França, em Portugal, Espanha e Grécia.

Na Inglaterra, a temperatura acima de 40°C leva ao desespero uma população acostumada ao frio e que agora sofre agruras ao ter que enfrentar o calor excessivo dentro de transportes públicos sem sistema de ar condicionado.

Na Grã-Bretanha, convém ressaltar, quase não se usa ar condicionado, inclusive em residências, por causa do frio constante. Acostumados à estação fria, os ingleses se desesperam ao ter que lidar com a surpreendente onda de calor que já matou mais de mil pessoas no continente europeu.

Estudos científicos há tempos alertam sobre tragédias que a crise climática poderia desencadear em função das ações humanas. Ao que parece, as tragédias já estão acontecendo, exatamente nas regiões onde o verde tornou-se um cenário fúnebre, afogado pelas demandas da poluente indústria moderna.

Os abusos foram criminosos ao longo de décadas e agora o próprio homem começa a pagar o alto preço da sua insensatez. Líderes de inúmeras nações alardeiam a necessidade da mudança para uma economia verde, pregam o fim dos combustíveis fósseis e máxima prioridade a matriz elétrica renovável. Tomara que esse processo avance rápido. Tomara não seja tarde demais.

