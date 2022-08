Idam beneficia produtores de Iranduba com R$ 1,3 milhão em Crédito Rural

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), participou da 2ª Feira da Fazenda Santa Rosa, realizada entre os dia 18 e 21 de agosto no município de Iranduba (distante 23 quilômetros de Manaus) na fazenda Santa Rosa, km 12 da rodovia AM-070. Durante o evento, técnicos do Idam atuaram não apenas com atendimento direto ao produtor, mas também palestras e exposição de produtos da agricultura familiar.

“Este evento foi muito importante para o Idam porque nos permitiu atender mais de 200 produtores rurais e agricultores familiares, com cursos, assistência técnica e a elaboração e entrega de projetos de crédito rural num valor de R$ 1,3 milhão” , Jean Frank Cavalcante.

Ainda conforme Jean, os projetos contemplaram 41 produtores atuantes na agricultura familiar, pecuária e pesca artesanal, realizados em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). Os produtores foram beneficiados também com os projetos pró-mecanização e pró-calcário, e um veículo utilitário no valor de R$ 90 mil.

Além dos projetos para crédito rural, técnicos do Idam também disponibilizaram um total de 5 cursos de capacitação, realizados em forma de palestras, bem como orientações técnicas para a atividade rural.

Crédito Rural

O Idam atua na elaboração de projetos para crédito rural, garantindo assim o acesso dos produtores rurais a financiamento por meio das linhas de crédito da Afeam e Banco do Brasil, entre outros.

*Com informações da assessoria

