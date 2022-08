Banco de talentos com mais de mil currículos de venezuelanos é apresentado em feira

A ação do Hermanitos será realizada em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR)

Mais de mil currículos de migrantes e refugiados venezuelanos, além de projetos para inserção no mercado de trabalho e de apoio ao empreendedorismo, serão apresentados pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, no Congresso Amazônico de Gente e Gestão e na 19ª EXPOABRH. Os eventos acontecerão nesta quinta-feira (25), e sexta-feira, (26), das 9h às 18h, com entrada gratuita, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A ação do Hermanitos será realizada em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Juntos, as instituições promovem uma série de atividades para garantir a inserção de migrantes e refugiados venezuelanos no mercado de trabalho, em Manaus. Por isso, um dos principais focos dentro do evento será apresentar o “Banco de Talentos” do Hermanitos.

Segundo ele, o Banco de Talentos possui 1157 currículos, sendo 186 com ensino superior completo, 101 com técnico superior universitário, 45 de jovem aprendiz, nove de deficientes físicos, entre outros.

Além disso, o Hermanitos mostrará suas ações e projetos, como o “Mujeres Fuertes” que apoia mulheres venezuelanas com incentivo ao empreendedorismo; os cursos profissionalizantes e de português que são oferecidos gratuitamente; os projetos voltados para jovens venezuelanos de incentivo ao estágio, primeiro emprego e de orientações profissionais; entre outros.

“Os profissionais refugiados venezuelanos procuram o Hermanitos para criar e cadastrar currículos, e em busca de uma oportunidade de trabalho. Temos talentos de diversas áreas, currículos muito bons, profissionais com bastante bagagem profissional e ainda quem quer iniciar no mercado de trabalho. A feira da EXPOABRH reúne empresas e instituições de diversos setores. Então, acreditamos que podemos apresentar esse banco de talentos, captar vagas e mostrar que oferecendo uma oportunidade para os nossos irmãos venezuelanos, você estará garantindo dignidade e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e de suas famílias. Além disso, o ambiente de trabalho fica multicultural e com bastante troca de experiências entre os colaboradores” , comentou o diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, que também vai participar da Arena do Caos, uma das atividades da programação do evento, debatendo sobre o assunto.

