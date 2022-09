Presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do cantor Armando Lessa no AM

A família é a polícia já trabalham com a hipótese de assassinato, pois há informações de que o jovem teria sido jogado no rio Negro

Manaus (AM) – Dois homens, ainda não identificados, foram presos, na quarta-feira (31), por suspeita de envolvimento no desaparecimento do cantor Armando Lessa, de 26 anos, ex-vocalista da banda Água Cristalina, que está sumido desde a última-sexta-feira (26).

A mãe do cantor registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, na tarde de sábado (27), às 17h43, sobre o desaparecimento.

Ainda conforme BO, ela relatou que deixou o filho em uma lancha que estava saindo de Manaus, na sexta-feira (26), por volta das 9h30, e tinha como destino o município. Desde então, Armando não foi mais visto e seu paradeiro é incerto.

A família é a polícia já trabalham com a hipótese de assassinato, pois há informações de que o jovem teria sido jogado no rio Negro.

Um primo de Armando escreveu no Twitter que aparentemente o cantor foi espancado e jogado no rio por dois homens. “A verdade está começando a aparecer”, disse.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo solicitou mais informações da Polícia Civil sobre as prisões, que informou que uma nota está sendo preparada para encaminhar à imprensa.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem com as buscas no município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros a noroeste de Manaus) desde a última segunda-feira (29). A ação conta com o apoio da Defesa Civil e Polícia Civil.

