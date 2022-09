Jovem é executado com tiro na cabeça na Zona Leste

Manaus (AM) – Mais um homicídio foi registrado nesta terça-feira (13), desta vez a vítima foi um jovem identificado como Kaliel Gustavo Moreno Moraes, 18 anos. O crime ocorreu por volta das 16h20, na rua Hibisco, conhecida como “Pista da Raquete”, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, Kaliel estava em via pública quando foi surpreendido por indivíduos não identificados que efetuaram um tiro na cabeça dele. Não há informações se os suspeitos estavam em veículo ou a pé, pois na área impera a “lei do silêncio”.

O jovem ficou agonizando em via pública até ser socorrido por populares e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. A vítima deu entrada no Centro Cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram localizadas porções de entorpecentes.

O corpo de Kaliel foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar, onde aguardou a remoção realizada por profissionais do Instituto Médico Legal (IML). Após exame de necropsia, o corpo será liberado aos familiares.

As circunstâncias e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Testemunhas devem ser ouvidas durante a investigação.

Leia Mais:

Adolescente é presa por suspeita de espancar filha bebê até a morte

Homem é baleado enquanto comia churrasco na zona Leste de Manaus

Homem é executado a tiros no bairro Compensa