Teatro Amazonas recebe espetáculos gratuitos de terça-feira a domingo

Manaus (AM) – Espetáculos gratuitos de diferentes gêneros artísticos integram a agenda desta semana no Teatro Amazonas. Na terça-feira (20), às 20h, a Amazonas Band apresenta o espetáculo “Autoral” com arranjos escritos especialmente para a orquestra. A entrada para o evento é gratuita, por ordem de chegada.

Na quinta-feira (22), 20h, o concerto “Bela Bartók!” da Amazonas Filarmônica promove uma homenagem ao compositor húngaro, que está entre os mais importantes do século 20. Bartók se dedicou à música original popular da Hungria e da região dos Bálcãs. O concerto conta com a participação do jovem pianista Lucas Thomazinho e do Coral do Amazonas. A regência é do maestro Marcelo de Jesus.

O Teatro Amazonas recebe dois eventos na sexta-feira (23). O primeiro, “Herança Africana”, será encenado pelo Balé Folclórico do Amazonas, às 16h, no hall do teatro. O espetáculo, em formato reduzido, tem duração de 15 minutos e faz parte da programação da 16ª Primavera de Museus.

No mesmo dia, às 20h, “Uma Viagem Inclusiva pelo Folclore Brasileiro” será apresentada no palco da casa de espetáculos. A diversidade folclórica é representada por meio da música e da dança com atores do Grupo Especial de Teatro, do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O evento tem o apoio da Associação dos Pais e Amigos do Down e Universidade Federal do Amazonas.

No sábado (24), às 20h, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo “Cileno – 40 e poucos anos de música”, que traz um resumo da carreira de sucessos do cantor. O domingo (25/09) também é de homenagens, desta vez com o espetáculo “Nicolas Jr. – 20 anos de carreira”. A classificação é livre para os dois shows.

