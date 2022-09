Teatro Amazonas tem programação para toda a família durante Semana da Pátria

As atividades têm entre 1h e 1h40 de duração, com entrada gratuita

Manaus (AM)- O Teatro Amazonas será palco de apresentações especiais, promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, durante a Semana da Pátria, que abrange o Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província, de hoje (5), e o Dia da Independência do Brasil, na quarta-feira (7). Todas as atividades são gratuitas, com acesso por ordem de chegada e para todos os públicos.

Na segunda-feira (5), às 20h, o espetáculo “Concerto Norte” da Amazonas Filarmônica e Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), com duração de 1h40, celebra as diferentes sonoridades do estado.

A apresentação terá também a participação de levantadores de toadas do Festival Folclórico de Parintins: David Assayag, Márcia Siqueira e Patrick Araújo.

No Dia da Independência, na quarta-feira, o concerto “200 anos da Independência do Brasil”, da Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas, chega ao palco do Teatro Amazonas, às 20h. O espetáculo também terá uma sessão na quinta-feira (8), no mesmo horário.

A apresentação tem como intuito celebrar não só o bicentenário da Independência do Brasil, mas também os 25 anos de dois dos corpos artísticos mais representativos do Estado.

Já na sexta-feira (9), o Festival Altamente Recomendado à Infância (Festari), traz a peça teatral “Enxergando o Invisível”, às 20h, com Neneca de Beauvoir, que promete divertir a criançada com suas aventuras e seu fiel companheiro Robson.

As atividades têm entre 1h e 1h40 de duração, com entrada gratuita, por ordem de chegada e livre para todos os públicos.

