Em Manaus, projeto estimula profissionais da saúde a empreender

Abrir uma Clínica ou Consultório é uma ótima alternativa e, o retorno pode ser corroborado com auxílio de empresas especializadas em Consultoria de Gestão em Saúde, além de Assessoria de Marketing para Médicos.

Manaus (AM) – Formandos em Medicina, muitos vezes sentem-se inseguros diante das possibilidades no mercado de trabalho. Fazer residência em um hospital de referência, seguir carreira até chegar em uma coordenação e até mesmo na direção de uma unidade de saúde pública ou particular geralmente são os principais objetivos dos profissionais no início de carreira.

De acordo com a consultora Patrícia Costa, a maioria, porém, quase nunca mira no empreendedorismo médico, o que possibilitaria mais autonomia e lucratividade.

Segundo a consultora, embora os profissionais se imaginem atuando por conta própria, a maior parte dos finalistas, principalmente na residência, sentem-se inseguros para se arriscar e empreender em um negócio, justamente por desconhecer as opções e possibilidades na área.

Oportunidades

Abrir uma Clínica ou Consultório é uma ótima alternativa e, o retorno pode ser corroborado com auxílio de empresas especializadas em Consultoria de Gestão em Saúde, além de Assessoria de Marketing para Médicos. O mercado está em alta, com espaço para profissionais engajados que visam um faturamento até 40% maior que uma remuneração em regime tradicional.

A consultora explica que em qualquer caminho que o formando desejar trilhar, ele necessitará ter noções de finanças, gestão de pessoas, gestão de administrativa e outras requisitos importantes, mas que não fazem parte das grades curriculares de ensino.

Por isso, o projeto ‘Me formei! E agora?’ do Instituto Patrícia Costa, nasce de uma necessidade latente de um mercado que busca despertar e estimular jovens médicos no empreendedorismo com palestras em faculdades.

“Com um plano de ação que envolve desde os primeiros passos para montar uma clínica, os trâmites jurídicos para alvarás sanitários, divulgação de serviços e contratação de pessoal, conseguimos ampliar a visão de futuros profissionais para um mercado carente de atendimento médico qualificado e humanizado”, disse a fundadora do Instituto, Patrícia Costa, que é a principal palestrante do projeto e pioneira no serviço de consultoria e assessoria para consultórios, clínicas e hospitais, na cidade Manaus.

Patrícia acumula vasta experiência no ramo de administração de empresas, especializada em gestão em saúde pelo Grupo Caproni e gestão de processos pelo Hospital Albert Einstein. Ela também tem formação em Coaching Integral Sistêmico, com certificações internacionais.

Palestra

Em outubro, a mentora estará em Manaus para palestrar para profissionais médicos sobre Gestão e Marketing na Saúde em uma ação em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, CRM/AM. Inscrições devem estar abertas em breve, com número de vagas limitado.

Para solicitar propostas para palestras, treinamentos, consultorias, entre em contato pelo [email protected] ou ligue para 48 98815-1261 ou 92 98622-8677.

Saiba mais também no Instagram: @institutopatriciacosta.

Leia mais:

Unidade de Saúde da Família é entregue revitalizada na zona Leste de Manaus

Prefeitura participa de oficina do Ministério da Saúde para Rede de Atenção Materna e Infantil

Em alusão ao Setembro Amarelo, escola discute saúde mental no ambiente de trabalho em Manaus