Vídeo mostra momento que mulher tenta executar homem em rua de Manaus; veja

Manaus (AM) – Um homem identificado como Jocelino Macedo dos Santos, de 40 anos, foi baleado após ser sequestrado e passar por uma série de tortura, na noite desta segunda-feira (3). O crime aconteceu por volta das 20h10 na Rua Belém, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul da capital.

Segundo as informações repassadas pelos policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança. Uma mulher aparece nas imagens atirando contra Jocelino.

As imagens circulam nas redes sociais, e mostram o exato momento em que o carro, modelo celta, na cor preta, para em uma esquina e três criminosos saem juntamente com a vítima. Em seguida, a mulher atira na perna de Jocelino, que cai no chão e recebe mais tiros, ao todo ele foi atingido por cinco disparos.

Após ser atingido pelas balas, a vítima continua sendo atacada por outros dois criminosos que o agridem com uma material metálico e, em seguida, com uma pedra. Após a ação, os criminosos fugiram do local, a vítima ficou agonizando na via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares que viram a vítima pedindo socorro. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos e o encaminharam ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul.

De acordo com a polícia, foi constatado que a tentativa de homicídio foi motivada por uma dívida da vítima com o tráfico de drogas com criminosos do bairro Praça 14. A Polícia Civil investiga a autoria da tentativa de homicídio. O estado de saúde dele não foi informado.

