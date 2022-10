Real Madrid e PSG entram em campo pela Liga dos Campeões nesta terça (11)

Manaus (AM) – Favoritos para a conquista da Liga dos Campeões, Real Madrid e Paris Saint-Germain entram em campo hoje (11) para confrontos da principal competição entre clubes de todo o mundo. Enquanto o Real visita o Shakhtar Donetsk-UCR, em Varsóvia, na Polônia, pelo grupo F, o PSG recebe o Benfica, em Paris, no Parque dos Príncipes, pelo grupo H. Os jogos são válidos pela quarta rodada da fase de grupos.

A partida do Real acontece longe do país do time da casa por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia. O jogo é fundamental para a equipe ucraniana se manter na zona de classificação do grupo F, mas a preocupação total não está com o jogo e sim com os recentes ataques russos sobre o território ucraniano.

O perfil oficial do Shakhtar Donetsk se pronunciou oficialmente e deixou um claro relato de como os recentes ataques estão repercutindo dentro do clube e principalmente entre os jogadores. De acordo com o time ucraniano, está sendo muito difícil pensar no próximo jogo da Liga dos Campeões enquanto a Ucrânia está sofrendo com novas investidas da Rússia.

“Desde a manhã de 10 de outubro, toda a Ucrânia está sob fogo de mísseis terroristas da Rússia. É muito difícil pensar no jogo da Liga dos Campeões com o Real Madrid quando nosso país está em perigo. Força, Ucrânia”, escreveu o Shakhtar.

Messi de fora

O craque argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi vai desfalcar o PSG contra o Benfica. O camisa 10 da Argentina teve está com desconforto na panturrilha desde o jogo do PSG no estádio do Benfica, na última quarta-feira (5), e não jogou a partida da Ligue 1 no sábado (8) contra o Reims (0-0).

O treinador Christophe Galtier tinha declarado no final desse jogo que ‘la Pulga’, com muitos minutos de jogo desde o início da temporada, estava “cansado”.

Este desfalque chega em um mau momento para o clube francês, que se prepara para viver uma semana intensa com o duelo com o Benfica e o clássico do campeonato francês contra o Olympique de Marselha, no domingo (16), no Parque dos Príncipes.

Com um calendário sobrecarregado com jogos a cada três dias até a Copa do Mundo do Catar (que será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro), o PSG vê seu departamento médico movimentado, com as lesões dos zagueiros Kimpembe e Nuno Mendes, e do meio-campista Renato Sanches.

*Com informações de UOL

