Seminário de boxe promove “troca” entre treinadores em Manaus

Boxe do AM

Manaus (AM) – Com o objetivo de promover e oferecer capacitação de qualidade para novos e veteranos treinadores da modalidade, acontece neste domingo (9), das 09h às 17h, o 2° Seminário de Boxe.

O seminário ocorre na Academia de Krav Magá/Paulinho Boxe Sports Team, localizada na rua Itaporanga, próximo a Escola Estadual Castelo Branco, bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. A inscrição está no valor de R$ 50.

O evento é realizado com o apoio da Samel e com patrocínio da Casa dos Compensados. De acordo com o professor de boxe e ministrante Paulo Sérgio Carneiro, mais conhecido como Paulinho do Boxe, de 55 anos, o evento é uma oportunidade de suprir a demanda de treinadores de qualidade na capital amazonense.

No mundo do boxe há 35 anos, Paulo se especializou em ser treinador por ter começado mais tarde em relação a outros lutadores. Além de boxeador, foi treinador da Seleção Amazonense de Boxe, dirigente e presidente da Federação Amazonense e coordenador da modalidade no Centro de Alto Rendimento da Região Norte (CTARN).

Foto: acervo pessoal

“O público alvo são os treinadores e mestres de todas as artes marciais e do boxe, profissionais e acadêmicos de educação física, lutadores de MMA e outras artes marciais, além dos promotores de eventos de luta. Vamos mostrar como fazer a planificação de uma aula de Boxe, falar dos ciclos olímpicos, combinações mortais, principais golpes, cinco benefícios do boxe para as mulheres e outros conteúdos”, pontuou.

Além de ser um tempo de qualidade com muitos ensinamentos, Paulinho do Boxe também enxerga o momento como uma oportunidade de retomar a prática da modalidade após enfrentar um grave problema de saúde.

Fundador da Associação Amazonense de Boxe e auxiliar na criação do Centro de Alto Rendimento da Vila Olímpica, o professor não poupa palavras ao falar sobre as suas expectativas para a realização do Seminário de Boxe.

“Meu sonho sempre foi ser boxeador. Meu principal objetivo com o 2° Seminário é passar conhecimento, ensinar o que eu sei e também aprender com os participantes, visto que sempre há algo de novo a aprender e a ser ensinado. Além disso, quero dar o melhor desses conteúdos e qualificá-los para se sentirem mais seguros quando forem ministrar aulas de boxe”, explicou.

Com uma extensa trajetória no boxe, o professor descreve a modalidade como algo que passa em suas “veias e no sangue”. Filho de mãe amazonense e pai paulista, Paulo nasceu em Itabuna (BA), mas passou a infância e adolescência nos municípios de Manaus, Autazes e Itacoatiara, no Amazonas. Prestes a completar 18 anos, pediu como presente de Natal uma passagem aérea para São Paulo (SP) para conseguir realizar o sonho de ser um destaque no boxe.

Chegando em São Paulo trabalhou em padaria, fez “bico” em festas infantis se fantasiando como os personagens infantis Mickey e Snoopy, entregava panfletos de lançamentos imobiliários, trabalhou na rede de fasfoods McDonald’s.

“Desde 1985 estou no boxe como atleta, como técnico, como treinador, como dirigente, como fundador de várias academias aqui em Manaus. O meu sonho era ser campeão olímpico de boxe e depois campeão mundial. Saí do interior do Amazonas e para a selva de pedras que é São Paulo com esse objetivo. A partir disso já comecei a democratizar o boxe aqui no Amazonas no intuito de trazer a modalidade para o alto rendimento. A trajetória não foi fácil, mas fiz tudo por amor ao boxe”, disse.

Foto: acervo pessoal

Buscando difundir a prática da modalidade para públicos das mais variadas faixas etárias e de uma forma mais acessível, Paulinho do Boxe tem em mente a criação de inúmeros projetos voltados para o exercício da atividade esportiva. Um dos projetos consiste no espaço Ponta Negra Boxe Beach, que promove a realização de aulas de boxe ao ar livre no Completo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

No seminário, serão ministradas aulas voltadas para os conteúdos: A aula de boxe; Boxe, um esporte completo; Golpes do boxe; Dicas e Técnicas para um uppercut poderoso; Como lançar combinações mortais e Veja 5 benefícios incríveis para mulheres. Os participantes do Seminário sairão ainda com o Certificado de Participação e, além disso, também poderão adquirir, pelo valor de R$ 20, uma apostila encadernada com todos os conteúdos ministrados de forma detalhada.

Por ser um conteúdo extremamente vasto para um período curto de ensinamentos, o professor ressalta ainda que pode estender as aulas para outro final de semana.

“Talvez não dê tempo de colocar todo esse conteúdo na teoria e na prática. Dependendo de como forem as aulas, posso dar mais um dia para eles. Por mim não tem importância dar mais aula para eles, ou seja, mais um final de semana. Eu não viso lucro, até porque busco parceria justamente para não onerar os inscritos. É uma troca de ideias e de experiências. Ninguém é dono da verdade, eu vou ensiná-los e também vou aprender com eles”, evidenciou.

Para quem desejar participar, as inscrições podem ser feitas até o dia do evento, por meio do número de contato: (92) 98585-6442.

Edição Web e pauta: Bruna Oliveira

Leia mais:

Pâmella Amaral é destaque no skate feminino no AM

Esporte transforma vidas de atletas paralímpicos no AM

Patinação conquista frequentadores da Faixa Liberada em Manaus