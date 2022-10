“Bregaço” marca a  inauguração da ZL Music Hall

Manaus (AM)- “Bregaço na ZL” é o nome que marcará a inauguração da nova casa de eventos de Manaus. A ZL Music Hall será aberta na véspera do feriado, dia 11 de outubro, a partir das 20h, com entrada gratuita até a meia-noite. Depois o ingresso custará R$ 20,00. A casa está localizada no antigo Kafuné/Banho de Cascata, na Avenida Grande Circular, nº 6.645, Zona Leste.

Dentre as atrações confirmadas estão os “tops de galáxia e do brega”, Wanderley Andrade, Guto Lima, Angela Rodrigues, Kayza Marques, Marcelão.Com e Ariggó.

“A inauguração será na terça-feira que antecede o feriado, porém a ZL Music Hall vai funcionar todos os sábados, a partir das 21h. O público não só da Zona Leste, como de toda Manaus, merece um novo espaço de shows e nossos artistas também”, disse Arnaldo Neto, um dos responsáveis pela casa.

A ZL Music Hall tem capacidade para receber até duas mil pessoas, é ventilada, possui estacionamento na área da frente e atrás da casa.

“Temos ainda camarote e front stage com Open Bar, uma equipe de profissionais de segurança e demais serviços para bem atender a clientela”, adiantou o promotor de eventos.

