Pauderney realiza adesivaço em apoio a Wilson Lima

O ato aconteceu na sede do partido, no bairro Aparecido, zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – O presidente do União Brasil no Amazonas, Pauderney Avelino, realizou nessa quarta-feira (12), um grande ‘adesivaço’ em apoio a reeleição de Wilson Lima ao Governo do Estado. O ato aconteceu na sede do partido, no bairro Aparecido, zona Sul de Manaus.

Pauderney afirmou que a candidatura de Wilson Lima e Tadeu Souza, como vice-governador, tem o melhor projeto para continuar desenvolvendo o Amazonas.

“Estamos unidos por um propósito maior, que é o crescimento do Amazonas. Convidamos nossos amigos e apoiadores a reforçarem esse time, e eles atenderam. Estão adesivando os carros e divulgando essa candidatura, que tem o melhor projeto para o nosso Estado. Fizemos esse trabalho no primeiro turno e estamos reafirmando no segundo turno”, disse.

Avelino destacou, ainda, as ações feitas pelo governador Wilson Lima, que levou melhoria de vida às pessoas.

“Ele tem uma forte atuação pelos menos favorecidos em todo o Estado. O Auxílio Estadual se tornou permanente e ajuda a milhares de famílias. Além disso, Wilson foi o governador que mais abriu unidades do Prato Cheio, dando alimento a quem não tem. Esse é um governo que trabalha, e por isso é a melhor escolha para o eleitor”, destacou.

*Com informações da assessoria

