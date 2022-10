Atendimento no posto do Sine no shopping Phelippe Daou estará suspenso nesta sexta (14)

Manaus (AM) – O atendimento no posto do Sine Manaus, no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte, estará suspenso nesta sexta-feira (14), em decorrência de um treinamento interno.

As atividades retornam na segunda-feira (17). O posto do Sine Manaus localizado na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, estará funcionando normalmente nesta sexta-feira.

Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos presencialmente, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

