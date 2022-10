Carlos Bolsonaro dá entrada na emergência do Hospital das Forças Armadas em Brasília

Filho 02 do presidente, que está licenciado para atuar na campanha do pai, trabalhou normalmente durante todo o dia e foi para o hospital de noite

Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador pelo Rio de Janeiro, deu entrada nesta sexta-feira (14), na emergência do Hospital das Forças Armadas, o HFA, em Brasília.

A informação foi confirmada à coluna de Rodrigo Rangel por uma fonte do Palácio do Planalto que disse não ter detalhes sobre o motivo do atendimento, mas assegurou que “não é nada grave”.

Não se sabe ainda se o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado.

Licenciado

Carlos Bolsonaro, que se licenciou do mandato de vereador para se dedicar à campanha do pai, trabalhou normalmente durante toda a sexta-feira com o grupo que cuida da estratégia digital da campanha.

Na manhã deste sábado (15), ele já fazia postagens em sua conta do Twitter.

O HFA, localizado a pouco menos de 10 quilômetros da Praça dos Três Poderes, é o hospital de referência para atendimento médico de urgência e emergência ao presidente da República e a seus familiares.

*Com informações da Forum

Leia mais:

Após polêmica entre Bolsonaro e Maçons, políticos pedem respeito nas redes sociais

Lula afirma: “Bolsonaro vai ter que colocar a faixa no meu pescoço”

Bolsonaro anuncia desoneração da folha para o setor da saúde