Amarrado em saco plástico, corpo de homem é encontrado em lixeira na zona Norte de Manaus

Manaus (AM)- O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado envolto a um saco plástico, na manhã desta segunda-feira (17), na rua Sessenta e Quatro, no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital.

De acordo com informações de populares que preferiram não se identificar, o corpo foi encontrado por volta das 8h30, jogado em uma lixeira viciada localizada na via pública.

Inicialmente as pessoas suspeitavam que o corpo seria de uma mulher, devido a estatura física.

“A primeira vez que eu passei, não tinha percebido que tinha alguém morto dentro desse saco. Quando eu voltei, vi as pessoas olhando e vim ver o que era, era um corpo. Nunca tinha visto isso acontecer aqui na nossa rua, espero que não aconteça mais isso, é assustador”, desabafou um morador que preferiu não divulgar o nome.

A equipe policial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local. Os policiais acionaram a perícia criminal que ao chegar no local constatou que o corpo envolto ao saco, se trava de um homem.

De acordo com a perícia, não havia marca de perfurações no corpo.

Características físicas

A vítima tem cabelo preto, trajava um uniforme de segurança privada, supostamente de agente de portaria. Além disso ele possui uma tatuagem no antebraço esquerdo.

Ele estava com as pernas e mãos amarradas com fita.Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia e posteriormente ficará a disposição para reconhecimento de familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o crime.

Corpos jogados em lixeira

Corpos encontrados em vias públicas da capital amazonense estão ficando cada vez mais comuns. A crueldade e ousadia dos criminosos estão escancarada para a população diariamente. Execuções e desovas antigamente feitas em área de mata, agora estão se tornando comum nos bairros da cidade.

Em pleno domingo (5) de eleições a grande movimentação de pessoas pela cidade, não inibiu a ação de criminosos. Em uma lixeira pública localizada na rua Luiz Antony, nas proximidades da área conhecida como “Bairro do Céu”, no Centro de Manaus, dois corpos do sexo masculino, não identificados, foram encontrados por populares.

As vítimas aparentavam ter entre 25 e 30 anos. Elas foram encontradas por populares, enroladas em sacos práticos pretos, com as mãos amarradas, marcas de torturas e tiros na cabeça.

Os Policiais Militares estiveram no local para a ocorrência. Segundo o tenente Valentim, os corpos possuem marcas da crueldade relacionada ao crime organizado no Amazonas.

“Recebemos a denúncia anônima e viemos apurar. Ao que tudo indica isso foi execução. Corpos amarrados, parecem que torturados e com tiros na cabeça”, disse a perícia.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Luana Lima

