Candidatos aprovados em concurso da Polícia Civil do Amazonas iniciam curso de formação

A aula inaugural acontece no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques

Mais de 600 candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) participarão, na segunda-feira (17), às 19h, da Aula Inaugural do Curso de Formação da instituição. O curso é promovido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp). A aula inaugural acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

O Governo do Estado ampliou o número de convocados para esta nova etapa do concurso, passando de 484 para 619. O curso de formação é uma etapa obrigatória para todos os cargos e o aumento de 135 candidatos foi um pedido feito pelos concorrentes e atendido pelo governador Wilson Lima. Foram convocados 122 candidatos para o cargo de delegado, 300 para o cargo de investigador, 122 para o cargo de escrivão e 75 para o cargo de perito.

A formação, de caráter eliminatório e classificatório, é de responsabilidade da Polícia Civil e será realizada durante quatro meses, com previsão de término em fevereiro de 2023. Ao longo do curso, os candidatos contarão com matérias diversas, incluindo temas como investigação policial, manuseio de armas e munições, direção veicular defensiva, entre outras, a serem ministradas pelo IESP.

Amazonas Mais Seguro

Após mais de dez anos sem concurso para a área da Segurança Pública, o Governo do Amazonas lançou, no dia 8 de julho de 2021, o programa Amazonas Mais Seguro. Dentro do eixo capacitação, foram lançadas 2,5 mil vagas para as forças de segurança e salvamento do estado.

Também foram lançadas vagas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), SSP-AM e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura revitaliza cemitérios de Manaus para visitação no Dia dos Finados

Força Nacional fica mais 90 dias em terra indígena no Amazonas

Ministra do TSE manda tirar do ar vídeo que acusa Lula de ligação com crime organizado