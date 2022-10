Prefeitura revitaliza cemitérios de Manaus para visitação no Dia dos Finados

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus iniciou uma ação de limpeza, nesta segunda-feira (17), para preparar os cemitérios da capital para o Dia dos Finados, que acontece em 2 de novembro. A ação faz parte do calendário da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que desenvolve todos os anos, semanas antes da data, uma revitalização nos dez cemitérios que o município administra – seis urbanos e quatro rurais.

A ação iniciou no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. São esperadas no Dia dos Finados, em todos os cemitérios de Manaus, mais de 600 mil pessoas.

Ao todo, 800 servidores realizam serviços de capina, lavagem, raspagem, pintura de meio-fio, recolhimento de restos de velas e flores e de entulhos deixados após construções e reformas de túmulos, pintura de muro, manutenção da iluminação pública e conserto de calçadas no entorno do cemitério

“Estamos com um efetivo grande de trabalhadores aqui hoje, para deixar tudo pronto para as visitações neste campo-santo. A gestão do prefeito David Almeida quer deixar os ambientes mais acolhedores e com segurança”, informou o titular da pasta, Sabá Reis.

O secretário disse ainda que o atendimento dado a esse campo-santo será dado aos demais e que a população nos dias de visitação vai encontrar um local digno e humano, com todas as condições para velar seus entes queridos.

*Com informações da assessoria

