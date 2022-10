Governo promove 234 policiais e bombeiros militares no Amazonas

Promoções referentes ao mês de agosto foram publicadas no Diário Oficial do Estado

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas realizou, nesta quarta-feira (19), a solenidade de promoção de 191 policiais militares, entre praças e oficiais, e de 43 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O evento ocorreu na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste de Manaus, e contou com a presença de autoridades e das famílias dos promovidos.

A promoção, publicada na edição de terça-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE), é referente às promoções do mês de agosto, determinadas em 2021 pelo governador Wilson Lima. Representando o chefe do Executivo estadual na solenidade, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, assinalou a importância da valorização dos profissionais das instituições.

“A promoção significa o reconhecimento do Governo do Amazonas e também das corporações ao trabalho realizado pelos seus policiais e pelos seus Bombeiros. Isso é muito importante, isso traz motivação para o profissional, e a preocupação do governo é cada vez mais melhorar as condições de trabalho do nosso profissional”, afirmou o secretário.

O general destacou ainda que a atenção do Governo do Estado em manter o calendário de promoções é reflexo do Amazonas Mais Seguro, implantado em 2021 pelo governador Wilson Lima. O programa traz, como um dos seus eixos estratégicos, o reconhecimento e valorização dos servidores da Segurança Pública.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Marcus Vinicius de Almeida, destacou que a promoção de 191 policiais da corporação se reflete no serviço prestado à sociedade.

“A promoção dentro da carreira militar é muito importante porque estimula a prestação de serviço de qualidade e estimula também um bom profissional a evoluir na prestação de serviço para o povo do Amazonas, e é isso que a Polícia Militar tem feito ao longo dos seus 185 anos. O governo atual tem concretizado essas promoções de maneira rigorosa, coisa que nunca vimos antes, e isso é um fator de estímulo para nossa Polícia Militar e também de melhorar o nossos quadros internos e a percepção de crescimento institucional”, destacou o comandante-geral.

Valorização

Atuante no Corpo de Bombeiros desde 2020, Sanmya Leite trabalhou como profissional da saúde durante a pandemia de Covid-19. Agora como primeiro-tenente, ela destacou a promoção como um ato de valorização aos profissionais.

“Eu entrei [na corporação] em abril de 2020, na época da pandemia, nós fomos nomeados, eu sou do quadro da saúde, e trabalhamos muito, atuamos muito na prevenção da Covid. E hoje estamos aqui depois de dois anos, muita felicidade, muita alegria, nós temos a agradecer ao Governo, ao Corpo de Bombeiros, e é isso, só felicidade e gratidão ao Governo do Estado”, afirmou.

Promovido a segundo-tenente, o policial militar Afrânio Teixeira da Conceição está na corporação há 29 anos. Após atuar em várias frentes da PMAM, ele vê a promoção de cargos como um investimento importante no profissional de segurança.

“Trabalhei na rua, nas viaturas, trabalhei em prédios públicos por muitos anos, em eventos, festas, inclusive fui para o interior em missões que foram dadas, então são 29 anos bem trabalhados na Polícia Militar. E hoje eu sou promovido a segundo-tenente e, graças a Deus, terminando meu tempo na polícia, mas continuando ainda a prestar serviço à sociedade”, completou.

