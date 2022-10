Wilson anuncia concurso público para a saúde em 2023, em novo mandato

Manaus (AM) – Neste 18 de outubro, Dia do Médico, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), anunciou que, em um novo mandato, vai realizar concurso para a área de saúde já em 2023. O compromisso foi assumido, na noite de terça-feira, durante reunião com profissionais de saúde em um centro de convenções na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

“No ano que vem, em 2023, nós vamos realizar concurso público para a área da saúde. Você que é terceirizado se prepare, nós vamos fazer concurso público para você regularizar sua situação e você ser efetivo no Governo do Estado”, afirmou ao também ressaltar novos investimentos previstos para o próximo mandato.

“Vamos construir um complexo de saúde onde funciona o SPA do Galiléia. Vamos ampliar o Caic e aquela unidade de pronto atendimento. Já determinei à Casa Civil e à Secretaria de Fazenda que façam o estudo para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir o piso salarial da enfermagem. Isso é compromisso do governador Wilson Lima”, anunciou.

O governador também assumiu o compromisso com os servidores da área da saúde de regulamentar a Avaliação Periódica de Desempenho (APD). Na prática, a medida destrava o Plano de Cargos e Carreiras criado há 13 anos e que nunca saiu do papel, justamente pela ausência de mecanismos de avaliação para basear o avanço dos profissionais na carreira. A medida beneficia mais de 15 mil profissionais. O decreto já foi publicado e gestão de Wilson está fazendo o estudo de impacto financeiro para a implementação da APD.

Outros benefícios

Como medida de valorização dos servidores da saúde, Wilson também firmou compromisso para a área da habitação. “Nós estamos retomando uma obra que estava parada há mais de 10 anos, que é o conjunto habitacional Ozias Monteiro 2. São 192 apartamentos e, em agosto do ano que vem, esse conjunto habitacional estará pronto e será destinado para servidores da área da saúde”, afirmou.

A valorização dos servidores tem sido prioridade no governo Wilson. Na área da saúde, os funcionários públicos tiveram aumento do ticket alimentação de R$ 420 para R$ 600 e receberam abono em reconhecimento ao trabalho feito no combate à pandemia da Covid-19.

Entre os anos de 2019 e 2022, os servidores da saúde receberam mais de 30% de reajustes referentes às datas-bases dos anos de 2019, 2020 e 2021. Wilson também convocou 483 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros de 2008, reforçando os atendimentos na rede estadual

O encontro contou com a presença de deputados como Abdala Fraxe, Felipe Souza e Dr. Gomes, e dos deputados estaduais eleitos Dr. George Lins e Mário César Filho. O deputado federal Capitão Alberto Neto e o deputado federal eleito, Fausto Júnior, também estavam entre os presentes.

“O avanço que a saúde teve no governo Wilson Lima é incomparável com qualquer outra época desse estado. As entregas feitas neste governo são históricas. Tudo isso ainda com três ondas de pandemia”, disse o secretário estadual de saúde, Anoar Samad.

A enfermeira Paloma Maia, 27, disse que o Amazonas está evoluindo com o governo Wilson. “Não tem como dizer que esse governador não faz pela gente. Eu só tenho a agradecer, como diz: o Wilson Lima disparou. Disparou na cidade, disparou na saúde, disparou na educação. Ele é um governador 100%”, disse Paloma.

*Com informações da assessoria

