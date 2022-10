Alexia Cordeiro é promessa do hipismo no Amazonas

Manaus (AM) – O hipismo é um esporte que exige harmonia, precisão e resistência dos competidores durante as provas. Com apenas 11 anos de idade, a atleta amazonense Alexia Neves Castelo Branco Cordeiro é destaque na modalidade e tem alcançado os pódios nacionais.

A paixão pelo esporte surgiu aos 4 anos de idade, quando, por influência do pai Alessandro Cordeiro, 44, cavaleiro duas vezes campeão amazonense de hipismo, no qual Alexia parece ter herdado a mesma paixão.

Enxergando o pai como inspiração, começou a praticar a modalidade ativamente aos 6 anos de idade e a participar de campeonatos a nível nacional aos 9. Sempre com o incentivo dentro de casa, o dom de Alexia foi logo enxergado e instigado pela figura paterna.

“Quando ela começou a praticar o hipismo, vi que ela realmente tinha habilidade. Já pratiquei durante muitos anos e consigo ver que essa paixão veio no sangue. Já nasci apaixonado por cavalos e eu só tenho incentivado a minha filha por ser algo que ela gosta bastante e faz por amor. Ver todo esse resultado que ela tem conquistado é motivo de muito orgulho para toda a família”, ressaltou.

Alessandro Cordeiro, cavaleiro duas vezes campeão amazonense de hipismo – foto: José Airton

Alexia já representou a região Norte em uma disputa nacional realizada em Minas Gerais, no qual voltou para casa com três medalhas (uma de ouro e duas de bronze). A competição mais recente foi a Temporada Oficial Copa Brasil José Ribeiro de Mendonça de Salto Iniciante aconteceu no Centro Hípico e Haras Agromen em São Paulo, que valeu individualmente para os rankings do Troféu Eficiência e do Julgamento Técnico e por equipes pela 7ª etapa da Taça São Paulo de Salto Iniciante Credit Suisse 2022.

Filiada da Federação Amazonense de Hipismo (Fahi), a atleta participou da Série Principal 0,90 m com 70 conjuntos participantes, onde trouxe o título de vice-campeã no resultado geral para o Amazonas. A jovem vem conquistando os rankings manauaras há cerca de dois anos. Em sua primeira competição nacional, participou da categoria cuja altura foi 0,80m, no campeonato seguinte foi para 0,90m e a meta é, no próximo ano, participar de uma competição nacional na categoria de 1m.

Alexia Cordeiro – foto: José Airton

Como pai e também ex-praticante do esporte, Alessandro não poupa palavras ao falar sobre o orgulho que sente. Para ele, ver a filha seguindo os seus passos e conquistando êxito é algo surpreendente.

“É um orgulho ver a filha da gente participando de vários campeonatos, não só aqui em Manaus como agora representando o estado do Amazonas pela Federação lá fora. Ela está se destacando no meio de inúmeros outros profissionais a nível nacional. Ela participou de um campeonato em Minas Gerais, no qual teve um bom destaque e agora na Agromen, que é um campeonato antigo e bem conhecido, tirou em segundo lugar no geral, que é uma competição muito difícil. Eram 70 atletas e ela conseguiu se encaixar em segundo lugar. Isso nos dá muito orgulho e força”, pontuou.

Com o intuito de incentivar ainda mais a prática esportiva por parte da filha, há cerca de um ano, Alessandro construiu um picadeiro e estábulos no sítio da família , o “Recanto dos Cordeiros”, local onde, no dia 5 de junho, foi realizada a 1ª Copa Alexa de Hipismo, competição que marcou o início dos eventos olímpicos em Manaus e foi o passo inicial para novas copas do gênero. Alexia treina, em média, quatro vezes por semana no local.

“Vi que ela realmente estava levando a sério a prática do hipismo e resolvi fazer essa pista aqui. Fiz umas baias, trouxe um treinador de fora para treiná-la. Temos um tratamento de respeito com os cavalos. Aqui é o cantinho dela de treino para participar desses campeonatos e os que ainda vem pela frente”, ressaltou.

Servindo de inspiração para amigos próximos e até os mais distantes, atleta mirim Alexia Cordeiro não poupa palavras ao falar sobre a influência que o pai trouxe para a sua vida. Apesar de muitas conquistas, o sonho da jovem é ir muito mais longe: representar o país nas Olimpíadas.

Foto: José Airton

“Sempre fui apaixonada por animais e ver o meu pai conquistando prêmios e troféus montando em um cavalo me fez sentir muita vontade de ser igual a ele. Tem sido uma experiência incrível, o que mais gosto nesse esporte é a sensação que ele me proporciona, sentir esse vento no rosto me dá uma felicidade imensa. Chegar na escola ou com as minhas amigas e ser alvo de admiração, inspiração e curiosidade é outra coisa muito boa também”, acrescenta a atleta.

O treinador Pedro Lucas, 19, veio de São Paulo apenas para treinar Alexia. Há dois meses exercendo essa missão, ressalta que a evolução da pequena é constante e que a cada aula ela apresenta um novo progresso. Ele, que começou a dar aulas aos 15 anos e iniciou na modalidade ainda criança, destaca que é admirável estar passando o seu conhecimento para quem está seguindo esse mesmo caminho.

Treinador Pedro Lucas – foto: José Airton

“Está sendo uma experiência incrível treiná-la. O nível de dedicação e o foco dela são de se invejar. Vim do estado de São Paulo para treinar ela, tive uma boa iniciação com bons profissionais. Quando tive essa oportunidade de fazes parte da equipe Cordeiro, eu abracei com unhas e dentes. Para mim, como professor, é muito gratificante ver que, com essa idade, ela já saiu do Amazonas para competir, visto que no ponto de vista dos outros nós somos fracos, mas ela foi lá e mostrou o contrário. É uma recompensa e muito satisfatório presenciar tudo isso”, destacou.

Exemplo de precisão, disciplina e preparação, a jovem cavaleira concilia muito bem os treinos e a prática do hipismo, com os estudos e com aulas de inglês.

“Ela prioriza bastante os estudos e também se diverte muito como uma criança normal. Mas quando é a hora de treinar, ela foca e faz tudo direitinho. Acho que o hipismo ajuda muito ela nos estudos, pois a motiva ainda mais e há uma grande dedicação da parte dela, porque reflete aqui na pista também”, explicou o treinador Pedro Lucas.

Dentre os benefícios do hipismo, estão a melhora da coordenação motora, o equilíbrio, a postura, a resistência aeróbica, regula a pressão arterial. Proporciona também benefícios psicológicos como: rapidez dos reflexos, o desenvolvimento da percepção de si próprio, melhora a autoconfiança, o processo de aprendizagem escolar e a sociabilização.

Veja o vídeo:

https://fb.watch/gk1jA1LWT_/

