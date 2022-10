Prefeitura encerra primeira noite do Boi Manaus 2022 com duas ocorrências

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em ação coordenada entre os poderes estaduais e municipais, encerrou a primeira noite do Boi Manaus 2022 com duas ocorrências. Mais de 20 serviços públicos estiveram presentes, acompanhando os mais de seis mil brincantes que participaram da programação no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo.

A primeira reunião do colegiado integrado e operacional aconteceu às 18h, antes do início do evento às 19h, quando os serviços apresentaram seus efetivos e sinalizaram de que forma seria realizado o trabalho. As reuniões aconteceram durante toda a noite a cada duas horas, com o resumo dos serviços.

A primeira ocorrência foi de trabalho infantil e foi percebida pela equipe de monitoramento, que por meio do colegiado contou com o apoio do Juizado da Infância e Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), que abordaram as crianças e os familiares.

De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, o objetivo do CCC local é justamente a interação e cooperação entre os serviços, a fim de dar agilidade às demandas.

“O Centro de Cooperação, como o próprio nome já diz, não faz nada sozinho. Nós trouxemos a nossa estrutura e os serviços, principalmente, com o objetivo principal que é a atuação integrada. Quando temos um colegiado perto do monitoramento, os problemas são identificados e recebem pronta reposta” , garantiu Diz.

Outra ocorrência foi uma prisão em flagrante de um homem que estava vendendo pulseiras falsificadas de acesso aos camarotes e trânsito livre para o estacionamento interno. O suspeito detido foi encaminhado para o judiciário e deverá responder por estelionato.

O Centro Integrado de Cooperação e Controle Municipal (CICC-M) é composto por órgãos estaduais e municipais que atuam de forma integrada com o monitoramento e a pronta resposta.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David prestigia último dia da ‘Feirinha do Tururi’ e destaca público histórico do esquenta do ‘Boi Manaus’

Boi Manaus completa 25 anos com a apresentação de 47 atrações

Caso Heloísa: júri popular de Michael Saboia continua nesta sexta-feira (19), em Manaus