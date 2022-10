Bolsonaro diz repudiar ‘ação armada’ de Roberto Jefferson contra PF no Rio de Janeiro

Brasília (DF) – O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais um texto em que repudia a “ação armada” do aliado e ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que reagiu a abordagem da Polícia Federal neste domingo (23). Jefferson atirou contra agentes e uma policial ficou ferida.



A operação ocorre um dia após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), e a comparou a “prostitutas”, “arrombadas” e “vagabundas” em um vídeo publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais.



Na publicação, Bolsonaro também diz repudiar as falas contra a ministra, sem deixar de criticar a corte na condução de investigações.



“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP [Ministério Público]”, publicou Bolsonaro em sua conta no Twitter.



O presidente afirmou ainda que determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento do episódio.



O ex-deputado, que cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi alvo de uma ação da Polícia Federal a pedido de Alexandre de Moraes, do STF. Com a chegada dos policiais, ele reagiu e gravou vídeos.



“Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los”, diz Jefferson em vídeo gravado dentro da casa do próprio ex-deputado.

Em outro vídeo, o para-brisa do veículo da PF aparece estilhaçado. “Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar, vai piorar muito. Mas eu não me entrego”, afirma.

