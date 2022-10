Wilson e Eduardo assinam compromisso proposto por Amom para melhorias no AM

O parlamentar afirmou que esta é uma forma do candidato mostrar compromisso com o povo. Entre as propostas, está o estímulo a iniciativas sobre o mercado de créditos carbono

Manaus (AM) – O vereador e deputado federal eleito, Amom Mandel (Cidadania), apresentou 10 propostas para os candidatos ao Governo do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB). Ambos assinaram os compromissos.

Amom propôs que o governador eleito seja responsável pela reforma completa de todas as orlas de Manaus e do Centro Histórico, contribuindo diretamente na qualidade de vida da população e, principalmente, do comércio local. Outro tópico dispõe sobre a construção de um porto na Manaus Moderna com um sistema de segurança com estrutura de aeroporto.

“São pontos que precisam de atenção. É preciso melhorar a infraestrutura do Centro de Manaus, principalmente por conta da época de cheia. É uma maneira de acreditar que ambos têm compromissos com o que acredito que os nossos quase 300 mil eleitores pensam e querem para o Estado e para Manaus”, disse Amom.

Principal pauta a ser defendida pelo parlamentar no exercício do mandato de deputado federal, Amom também cobrou que o Governo do Estado estimule as iniciativas de empreendimento voltados aos créditos de carbono, CPRs verdes e mercado de carbono em geral. Essa é a oportunidade de iniciar a implantação de uma nova matriz econômica na região.

A reestruturação do serviço de assistência social nos hospitais, maternidades e prontos-socorros estaduais também foi um compromisso apresentado por Amom. A ideia, de acordo com o parlamentar, é a ampliação do atendimento humanizado aos pacientes e familiares. O parlamentar também propôs que o Governo adote o piso nacional dos enfermeiros e que pelo menos uma das secretarias do Estado zere o uso de papel, uma forma de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Entre outros pontos apresentados por Amom, está a liberação para que os dados do Portal da Transparência sejam vinculados a qualquer site, independente de autorização, para facilitar o acesso ao cidadão, de forma gratuita. Também para contribuir com a transparência no Poder Público, o deputado federal eleito cobrou que fossem disponibilizados no Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública informações relacionadas aos índices de criminalidade e à produtividade de todas as secretarias.

