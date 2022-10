Detento do regime semiaberto é executado em telhado de casa no Dom Pedro

Para tentar escapar, ele subiu no telhado da casa, mas acabou sendo atingido com dois tiros

Manaus (AM) – O detento do regime semiaberto, Fabrício Daniel de Oliveira, de 25 anos, foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 13h30. Ele foi assassinado no telhado de uma casa na rua Fernão Dias Paes Leme, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas por testemunhas aos policiais da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Fabrício, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi perseguido por sete indivíduos em um beco na localidade.

Para tentar escapar, ele subiu no telhado da casa, mas acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. Ele respondia pelo crime de tráfico de drogas.

Fabrício levou dois tiros, na cabeça e na perna, e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolou a área para atuação das demais equipes competentes. O corpo foi resgatado por oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) devido à dificuldade de acesso ao corpo.

Fabrício foi atingido no telhado de uma casa. Foto: Reprodução

O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi acionado e realizou perícia no local do crime. A remoção do corpo de Fabrício foi feita por profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e testemunhas devem auxiliar a polícia ao longo das diligências. A motivação do crime é investigada, mas a polícia não descarta a hipótese de acerto de contas.

