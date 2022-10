PC-AM divulga imagem de suposto mandante de homicídio ocorrido no bairro Santa Etelvina

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita ampla divulgação da imagem de Marco Antônio Nascimento da Silva, de 26 anos, conhecido como “Pipoca”. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) aponta o homem como suposto mandante do homicídio de Haleson de Jesus Silva, de 37 anos, ocorrido no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, na terça-feira (25).

O homem conduzia um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor azul, e sinalizou para dar o retorno na via pública. Haleson foi surpreendido por Marcelo de Brito, conhecido como “Cubiu”, de 27 anos, que estava em uma motocicleta modelo Honda XRE e fugiu na sequência.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as investigações apontaram que Marco Antônio teria contratado Marcelo de Brito, já preso nesta quarta-feira (26), para executar Haleson. O atirador afirmou ter recebido R$ 4 mil pelo serviço. A prisão do atirador ocorreu no Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

“Quem possuir informações acerca da localização de Marco Antônio deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM)”, salientou a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

