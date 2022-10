Mais de 670 mulheres são atendidas durante o Outubro Rosa em Rio Preto da Eva

Na última quarta-feira (26), a Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), encerrou oficialmente as ações da Campanha Outubro Rosa. Durante o mês inteiro dedicado aos cuidados com a saúde da mulher, 464 mulheres realizaram a ultrassonografia mamária, e outras 211 realizaram a coleta do exame preventivo.

Esse grande alcance está relacionado principalmente com o empenho da equipe de saúde do município, em levar esses exames para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e incentivar e orientar o público feminino na realização dos exames de prevenção contra o câncer de mama, e o câncer de colo do útero.

O encerramento oficial da campanha aconteceu na UBS Ednaide Lopes, no bairro Monte Castelo II. Durante todo o dia foram realizadas palestras, atendimento médico, de enfermagem, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), atendimento odontológico, de fisioterapia, assistente social, e os exames de ultrassonografias mamárias e transvaginais, além de sorteio de brindes.

Para André Freitas, gerente do Programa Saúde da Mulher de Rio Preto da Eva, o objetivo foi alcançado. “Foi um mês muito produtivo, no qual todas as UBS’s de Rio Preto realizaram o dia “D”, com todos esses atendimentos, fazendo com que muitas mulheres pudessem ser alcançadas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural”, informou ele. “Nas próximas semanas, os exames de coleta de preventivo vão continuar sendo realizados nas UBS’s todos os dias, já as ultrassonografias mamárias voltam a ser realizadas no hospital do município, por meio de agendamento pelo SISREG”, completou André.

Os trabalhos foram acompanhados pela secretária de saúde de Rio Preto da Eva. “Estamos muito satisfeitos com as ações do Outubro Rosa. O objetivo é sempre levar a saúde para todos os lugares de Rio Preto, estar mais próximo da população”, informou Aila Carla Bernardino.

Nesta quinta-feira (27), a edição especial do Projeto Agita Rio Preto vai ser toda em homenagem ao Outubro Rosa. A mulherada vai dançar e praticar ginástica aeróbica e de ritmos, aos pés do Cristo Redentor, com uma blusa rosa em alusão a campanha.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Show de Wesley Safadão deixa estrada de Rio Preto congestionada

Vídeo: Lula envia mensagem agradecendo apoio do prefeito de Rio Preto da Eva

Com apoio do Governo, Rio Preto da Eva lança Programa de Difusão da Cultura da Pitaya