Show de Wesley Safadão deixa estrada de Rio Preto congestionada

Rio Preto da Eva (AM) – Os passageiros que decidiram viajar pela estrada AM-010, que liga Manaus ao Rio Preto da Eva (distante 57,99 km de distância da capital), tiveram que ter paciência, pois a via ficou totalmente congestionada neste domingo (3).

O motivo seria o 40º aniversário de Rio Preto e a 5ª Feira da Piscicultura, que está com uma programação deste quinta-feira (31), e teria o show do Wesley Safadão neste último dia.

Em fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver as filas de carros e ônibus que lotam a via. Desde as primeiras horas desse domingo, a população aproveitou que teria o show nacional e se deslocou para o município.

Além de Wesley Safadão, que está com o show marcado para às 17h, outra atração confirmada para este domingo é o cantor JM Puxado. Outras atrações nacionais também se apresentaram nos outros dias de festa, como Léo Magalhães e Israel Novaes.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, afirmou que a expectativa é de que os quatro dias de eventos movimentem R$ 40 milhões na economia da região.

