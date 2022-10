Alexandre de Moraes: “diretor da PRF garante que não houve retorno de veículos para origem”

Brasília (DF) – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, concedeu neste domingo a primeira entrevista coletiva sobre o dia de votação do segundo turno das eleições. Ele falou com a imprensa em meio às denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal está realizando operações, principalmente em cidades do interior do Nordeste, mirando o transporte de eleitores.

Neste domingo (30), o presidente do TSE cobrou explicações do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, pelos relatos de que as ações da corporação estavam afetando o a chegada de eleitores em suas seções de votação.

Ontem, o ministro já havia feito um alerta por meio de suas redes sociais de que coação eleitoral é crime.

“Eleitoras e eleitores, o momento de digitar seu voto na urna eletrônica é sagrado, inviolável é individual. Não permitam nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar. Assédio eleitoral é crime. Denuncie”, escreveu.

Alexandre de Moraes proibiu qualquer operação da PRF relacionada ao transporte de eleitores. Também vedou a divulgação do resultado de ações relacionadas ao processo eleitoral.

Outro episódio que gerou protestos, principalmente de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi a investida da deputada Carla Zambelli (PL-SP), com uma arma em punho, contra um homem negro que se dizia eleitor de Lula. Com uma pistola, a parlamentar correu atrás dele neste sábado pela ruas do Jardins, em São Paulo, após uma discussão.

Ainda na noite de sábado, o policial militar que a acompanhava, foi preso por disparo de arma de fogo. No meio da confusão, também armado, o PM deu um tiro para cima. Todos, inclusive o jornalista Luan Araujo, que foi perseguido pela deputada, foram conduzidos para o 78º DP e prestaram depoimento.

