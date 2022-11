Tenor Léon de la Guardia, sucesso na Europa, se apresenta pela primeira vez no Brasil, no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O tenor chileno Léon de la Guardia, com carreira de sucesso na Europa, estará pela primeira vez no Brasil e apresentando-se no palco do Teatro Amazonas, em Manaus, nos dias 12 e 13 de novembro. Considerado um especialista no repertório do compositor alemão Richard Wagner, Léon é um dos convidados da XI edição do Encontro de Tenores do Brasil.

O evento, idealizado pelo tenor amazonense Miquéias William, vai contar também com atrações nacionais da música erudita, como Richard Bauer, de São Paulo, Juremir Vieira, do Rio Grande do Sul, e Carlos Eduardo Santos, da Bahia. O Encontro de Tenores do Brasil terá participação especial da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro.

Com carreira na Europa e colecionando apresentações em grandes teatros do mundo, como Rudolfinum, em Praga, na República Tcheca, Konzerthaus, em Viena, na Áustria, e Petruzzelli, em Bari, na Itália, entre outros, Léon de la Guardia fará, em Manaus, a sua estreia no Brasil.

Ele conta que está muito animado com a apresentação no Encontro de Tenores e que a expectativa é que o público possa sentir, na sua apresentação, o amor que tem pela arte, principalmente pela ópera.

“Minha cunhada, Alexandra Nascimento, campeã mundial de handebol, é brasileira, então, já tenho um amor enorme pelo país e pelo seu povo. Estou ansioso pela apresentação” , afirmou.

O convite para o Encontro de Tenores, segundo Léon, surgiu através das redes sociais.

“Elis Marinheiro, da produção do evento, enviou mensagem e imediatamente gostei da ideia. Primeiro, porque é uma oportunidade incrível de cantar no Teatro Amazonas, que é tão especial e lindo. Outro ponto é que vou poder apresentar o repertório de Richard Wagner, que é um compositor que tenho me dedicado a estudar” , destacou.

Na sua opinião, o Encontro de Tenores é uma iniciativa importante para aproximar as pessoas da ópera, quebrando assim a barreira que a música erudita pode ter para alguns.

“Tenho certeza que, neste concerto, o público poderá desfrutar de cantores de alto nível que, sem dúvida, os farão querer aproximar-se deste tipo de manifestação artística” , observou.

Carreira

Léon, hoje com 43 anos, diz que não considera ter nascido com o talento natural para a ópera, tudo foi construído nota por nota. “Na infância não ouvia música erudita, foi apenas na adolescência que esse tipo de canto começou a me atrair”, relata.

Em sua primeira aula de canto, Léon ouviu da professora que tinha uma voz difícil, mas muito especial. “Foi a partir desse momento que decidi dedicar minha vida ao canto e a este caminho da música erudita. Isso tem me feito muito feliz”.

Léon ressalta que sua carreira foi construída de forma lenta. Foram muitos anos de estudos e viagens pela Europa à procura do professor certo. “Estreei muito jovem, aos 23 anos, mas depois tive que parar para me dedicar aos estudos e ter de fato uma carreira sólida”.

Evento

O Encontro de Tenores do Brasil foi idealizado pelo tenor Miquéias William, que integra o coral do Amazonas. A primeira edição do evento foi em 2012. Miquéias William conta que a intenção é celebrar a música clássica e promover um intercâmbio entre os artistas, além de aproximar o público desse segmento artístico.

Miquéias acrescenta que, além de nomes do canto erudito, na programação do evento sempre são convidados artistas de outros estilos. Já passaram pelo palco do projeto, desde a primeira edição, cantores como Marcella Bártholo, Robson Monteiro, Liriel Domiciano e Reinaldo Viana, entre outros. “São 11 anos de uma história muito bonita e que encanta a todos que já tiveram a oportunidade de assistir aos concertos”, frisou.

No XI Encontro de Tenores, os artistas vão apresentar árias de óperas como Nessun Dorma, de Puccini, Quanto è bella, quanto è cara, de Donizetti Gaetano, e Vesti La Giubba, de Ruggero Leoncavallo. Pela primeira vez no evento vai ser apresentada a ária Ein Schwert Vergieb mir der Vater, do compositor Richard Wagner.

Sobre os Artistas

O amazonense Miquéias William iniciou os estudos de música com a professora Sueli Walcafre, fez curso de técnica vocal em Curitiba com Neyde Thomas e Rio Novello. Também teve como mestre o professor Benito Maresca, que foi um dos maiores tenores do Brasil. Miquéias integra o coral do Amazonas e já fez parte de grandes espetáculos.

Quem também fará parte do concerto é o tenor Richard Bauer. Natural de São Paulo, ele estudou com o renomado tenor brasileiro Benito Maresca e tem em seu repertório óperas como Otello, Aida Naucco, La Traviata e II Travotare.

Juremir Vieira começou a carreira no coral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estudou canto com Lori Keller, na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Participou de espetáculos como Rigoletto, Flauta Mágica, Cosí Fan Tutte e La Bohéme.

Carlos Eduardo Santos atua como corista e solista há 17 anos. Foi premiado na edição de 2021 do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas, em São Paulo. No currículo, o artista baiano já se apresentou em grandes teatros, como Castro Alves, em Salvador, da Paz, em Belém, e Tobias Barreto, em Aracaju.

